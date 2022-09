Bebé derrite a Rosalía cantando su tema "Despechá"

Una adorable bebé conquistó el corazón de millones de internautas, incluido el de la cantante española Rosalía, cantando uno de sus últimos éxitos.

La bebé aparece sentada en el car seat dentro del auto de sus padres, cantando con toda la actitud el tema "Despechá", que Rosalía lanzó a principios de agosto y se ha convertido en uno de los hits del momento.

"Baby, no me llames, que yo estoy ocupada olvidando tus males", se le escucha cantar a la pequeña Danae, quien aún no habla bien el español, pero domina el nuevo éxito de Rosalía como toda una estrella en potencia.

El video de la carismática bebé se viralizó con más de ocho millones de reproducciones en unos pocos días y generó montones de reacciones, entre ellas la de la propia Rosalía, que compartió un video en TikTok reaccionando a la interpretación de esta pequeña fan.

En el clip, se ve a Rosalía sorprendida a la vez que derretida de amor por la pasión y la actitud que le pone Danae a su canción, digna de una verdadera mini "motomami".

El video reacción de Rosalía superó los 32 millones de view en unas horas y el encanto de la pequeña Danae recorrió el mundo virtual.

La bebé tiene su propia cuenta de TikTok desde hace poco más de un año, @danaeydakota, en la que sus padres comparten adorables videos de la niña, muchos junto a su querida mascota, su perrita Dakota. A pesar que desde hace tiempo alegra los corazones de muchos internautas con sus videos, ha sido el de Rosalía el que la lanzó al estrellato de TikTok.

"Despechá" se escuchó por primera vez a finales de julio, en el arranque de la cantante española y, desde ese momento, se convirtió en todo un éxito sin siquiera haberse estrenado. Unos días después llegó a las plataformas digitales y actualmente supera los 67 millones de reproducciones en YouTube y está entre los primeros puestos de las listas de éxitos de Spotify.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.