Gloria Estefan se emociona hasta las lágrimas al escuchar canción que le compuso su nieto de 10 años

Gloria Estefan recibió el regalo más emotivo por su 65 cumpleaños de su nieto Sasha, de 10 años, quien le compuso una canción que interpretó al piano para ella, quien no pudo contener las lágrimas al escucharla.

El emocionante momento lo compartió la madre del pequeño en Instagram. Un vídeo en el que podemos ver a Sasha, hijo de Lara Coppola y Nayib Estefan, tocando el piano mientras interpreta el tema que hizo para su abuela, que está sentada al lado escuchando la letra completamente emocionada. La escena sucede mientras Emilio Estefan graba con su móvil la actuación.

"Sasha escribió una canción para su abuela en su cumpleaños", comentó la orgullosa mamá al compartir la interpretación del niño, que parece haber heredado la vena artística y el talento de su familia paterna.

"¡Soy un desastre cada vez que escucho esta canción que escribió para mí en memoria de Lulu! ¡Nuestro bebé es un humano increíble que es la luz de mi vida!", comentó Gloria Estefan en la publicación, refiriéndose a su perrita Lulu, que falleció en julio de este año partiéndole el corazón a la cantante.

El abuelo también expresó lo orgulloso que está de su nieto y le felicitó por la composición de esta canción.

Esta no es la primera vez que el pequeño canta para Gloria Estefan. En su anterior cumpleaños interpretó el tema "When I’m Sixty Four" de The Beatles. Una canción que le vino como anillo al dedo, ya que la cantante cubana cumplió 64 el año pasado.

Otro regalo que le hicieron a Gloria Estefan en este aniversario de vida fue el lanzamiento de una muñeca Barbie inspirada en ella.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.