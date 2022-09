Tupición de aguas albañales en Camagüey sin solución por falta de combustible

Aguas albañales en Camagüey (Imagen referencial) Foto © Martí Noticias

Una tupición de aguas albañales en Camagüey sigue sin solución porque las autoridades locales no tienen vehículos ni combustible para darle respuesta a una situación que ha generado problemas de salud a dos menores de edad.

Desde hace más tres meses los vecinos de la calle Sedano, entre Horca y San Ramón, han realizado gestiones, como entrevistarse con el director de Acueducto y Alcantarillado, quien aseguró que la empresa no cuenta con los recursos para solucionar el problema.

"Cada día está eso peor y la peste no te deja vivir. Hay que cocinar con peste, comer con peste, dormir con peste y vivir día a día con una lucha incesante, pues en ocasiones cuando ese tragante no está botando agua hacia afuera el baño de mi casa no descarga y esa agua de porquería se mete en la bañera y en el patio de la vecina que colinda con la ventana de mi cuarto", dijo una mujer a través de una carta que envió a la sección Acuse de recibo, del periódico Juventud Rebelde.

Tras realizar otra gestión, hace más de un mes una funcionaria del gobierno provincial de Camagüey aseguró que en la próxima distribución de petróleo le darían prioridad a su caso, sin embargo hasta el momento no ha habido respuesta.

"Mi esposo, al ver que no hay respuesta, se dirigió al Partido provincial, en Atención a la Población. Delante de él, llamaron al Director de Recursos Hidráulicos del municipio, quien aseguró que al otro día estaría solucionando el problema. Hace casi un mes de eso y aún estamos esperando", explicó.

En la zona hay otras alcantarillas tupidas, que afectan el desarrollo habitual de las actividades cotidianas de los vecinos, entre ellos un niño minusválido.

"Sus padres, ya mayores de edad, han ido con él en su silla de ruedas hasta el Gobierno, porque la tupición les llega hasta el fregadero de su casa. Y tampoco han tenido respuesta", explicó la mujer en la misma carta.

Las dos hijas de la mujer que hizo la denuncia pública han sufrido problemas de salud, como vómitos, fiebres o diarreas, así como una infección bacteriana.

"En el último ingreso de la niña pequeña, salí yo con dengue, me vio la doctora del consultorio. Y nadie vino a mi casa a fumigar. Ahora, ¿qué tengo que hacer para que mi problema sea resuelto y mis hijas dejen de presentar problemas de salud? De aquí vamos a coger hasta infección respiratoria con tanta peste que tenemos al lado, sin contar el brote de dengue que hay en la provincia", concluyó.

Tras la pandemia del coronavirus y en medio de la crisis económica que generó la Tarea Ordenamiento, los cubanos ven cómo se acumulan sus quejas y denuncias ante la falta de gestión de las autoridades para dar respuesta a sus reclamos.

En Santiago de Cuba varios ciudadanos denunciaron que incrementan los salideros de aguas albañales, fundamentalmente en el Reparto Marimón de la ciudad cabecera.

"La mitad de la cuadra está llena de aguas albañales, reventando en el frente de varias viviendas” explicaron los residentes a través de una publicación en las redes sociales.