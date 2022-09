El Micha: "Bad Bunny no sacó la colaboración conmigo por ser cubano"

El músico urbano cubano Michael Sierra Hernández, mejor conocido como El Micha, considera que la canción que compuso y grabó junto al trapero boricua Bad Bunny no se estrenó nunca porque él es cubano.

El tema lleva por nombre "Yo pago" e iba a formar parte del popular álbum del artista puertorriqueño YHLQMDLG (Yo Hago Lo Que Me Da La Gana), que se estrenó en febrero de 2020, pero finalmente no se incluyó en ese material.

"Mi hermano, porque yo soy cubano", fue la respuesta de El Micha durante una entrevista en Destino Talk, en la que le preguntaron por qué la canción nunca se estrenó.

"El cubano la tiene difícil, brother. Yo llevo veintipico de años en esto, viviendo de esto, comiendo de esto, fumando de esto, bailando de esto, viajando de esto, y te puedo decir a ciencia cierta que el cubano ya con llegar a este negocio y decir que es cubano ya tiene dos problemas: uno es tener talento y el otro es haber nacido en Cuba", espetó El Micha.

Para el cantante, los artistas cubanos en la industria musical "representan un problema", porque "van a empezar a decirle comunista a Bad Bunny, a decirle que si era del CDR".

"Nosotros [los cubanos] tampoco somos negocio. No contamos con plataformas que apuesten a nosotros, como en otros países. En Cuba no hay Spotify, ni YouTube, no hay nada. ¿Cómo puedo yo aportarle a la carrera de otro artista?", dijo El Micha.

La canción está en el registro de derechos de autor de la Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores (ASCAP), donde aparecen los nombres de Benito Antonio Martínez Ocasio –Bad Bunny– y Michael Fernando Sierra Hernández –El Micha–, junto a otros dos compositores.

El Micha contó que él estaba un día en el estudio con Farruko y llegó Bad Bunny, los presentaron, hablaron y a Bad Bunny le resultó interesante la voz del artista cubano y su flow.

Esposa de El Micha junto a Bad Bunny y Farruko / Instagram Ana María Daniel

Aunque El Taiger es el primer cubano en colaborar con Bad Bunny en el remix de "Coronamos" en 2017, junto a J Balvin y Bryant Myers, la de El Micha sería la primera colaboración mano a mano de un artista urbano cubano con el Conejo Malo, uno de los exponentes de la escena urbana latina más cotizados en la industria musical.

El Micha es uno de los artistas del género urbano cubano con más colaboraciones con artistas puertorriqueños, entre ellos Farruko, Darell, Wisin y Gilberto Santa Rosa.

También tiene más de una colaboración con artistas internacionales famosos que nunca llegaron a ver la luz, como Ozuna, Snoop Dogg, cuatro trabajos con Emilio Estefan y un proyecto con Vin Diesel.

