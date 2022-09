Courteney Cox reacciona a la crítica de Kanye West sobre "Friends": "No era divertida"

Resulta que no todo el mundo piensa que Friends es divertida... Y entre esas personas está Kanye West que en uno de sus últimos posts desmintió que escribiese en un tweet diciendo que la serie no era divertido, pero "desearía haberlo hecho". Unas palabras que no pasaron desapercibidas para una de las protagonistas de la ficción, Courteney Cox, que reaccionó al comentario del rapero en Instagram en un desternillante vídeo.

"Apuesto a que el viejo Kanye pensó que Friends era divertido", comentó la actriz que dio vida a Monica Geller en la popular serie de televisión junto al clip. En él, aparece escuchando una canción de Ye cuando lee la publicación de Instagram (ya borrada) en la que dice que menciona a Friends. Ante su opinión, levanta una ceja y apaga la música antes de marcharse visiblemente enfadada.

Este comentario de Kanye West sobre la serie se produjo en una de las muchas publicaciones que cuelga en Instagram para luego borrarlas. En esta en concreto, el rapero aseguraba que él no había escrito unas palabras sobre su ex, Kim Kardashian. "Eso no lo escribí yo", aseguró, antes de mencionar a la serie Friends. "Sé que se van a decepcionar, pero en realidad no escribí el tweet que decía 'Friends no era divertida', pero desearía haberlo hecho", agregó Ye.

La reacción de Courteney Cox está siendo de lo más aplaudida en el mundo virtual, donde sus seguidores la felicitaron por su sentido del humor y no quedarse callada. Aunque también hay quienes afearon las declaraciones de Kanye, ya que son muchos los que no pueden entender como hay gente a la que no le guste Friends, protagonizada por Jennifer Aniston, Matthew Perry, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer, además de Cox.

"Friends es el mejor show de la historia", "La gente que no piensa que Friends es graciosa me asusta", "Kanye desearía ser casi tan icónico como tú", "Eres increíble" o "Me encanta tu reacción", son algunos de los comentarios que ha recibido la publicación de la actriz de 58 años.

