Aparece presunto hijo abandonado de Shakira y pide jugosa compensación por su silencio

Los escándalos no cesan para la cantante colombiana Shakira. En medio de su mediática separación del futbolista Gerard Piqué, sus problemas legales con Hacienda en España y la salida a la luz de la nueva y joven relación de su expareja, a la barranquillera le ha salido un presunto hijo que exige una jugosa indemnización.

Fue el actor colombiano Santiago Alarcón quien destapó el escándalo en las redes sociales y denunció estar siendo acosado y extorsionado por quien dice ser hijo suyo con la intérprete de "Te felicito".

El joven está exigiendo una compensación económica mensual de 200 mil dólares para mantenerse en silencio.

"Este muchacho me enviaba mensajes por todas partes y yo bloqueaba sus cuentas. Me dijo hace poco que vivía en Canadá y que venía a verme porque viajaba a Colombia. Debo reconocer que no fue para nada agresivo y me dijo que necesitaba hablar conmigo a solas. Yo lo llevé a un lugar donde mis compañeros pudieran verme, porque les juro que entré en pánico, me dio miedo, y pensé que me iba a hacer algo", contó el artista en un video en sus redes.

El muchacho asegura que Santiago y Shakira lo entregaron en adopción en 1992, cuando el actor tenía 12 años y la cantante 15: "Imagínense yo a los 12 entregándolo en adopción, y ahí va el caso de lo que les decía de la extorsión, porque me pidió 835 millones de pesos [colombianos]".

"Resulta que él asegura que su mamá, ustedes no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, es Shakira. Es algo muy loco", dijo Santiago, quien ya tomó medidas legales sobre este asunto.

Aunque se presume que Shakira también estaría siendo extorsionada, la cantante, que se caracteriza por ser en extremo reservada, no se ha referido a este tema. Tampoco se sabe si realmente ella y el actor tuvieron una relación sentimental en su adolescencia.

Shakira tiene dos hijos, Milan y Sasha, de 9 y 7 años, respectivamente, frutos de su relación de más de 10 años con Piqué, con quien está en plena batalla legal por la custodia.

La cantante también continúa su proceso con Hacienda en España. La Fiscalía española pidió a finales de julio ocho años y un mes de prisión y una multa de casi 24 millones de euros para la cantante colombiana por presunto fraude fiscal.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.