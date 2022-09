Censuran a El Niño y La Verdad durante concierto en La Habana

El cantante y compositor cubano Emilio Frías, director de la orquesta El Niño y la Verdad fue víctima de la censura durante un concierto este sábado en la Casa de la Música de Galiano, en La Habana.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que un técnico de audio que se negaba a apagar los equipos de amplificación fue sacado del lugar por un guardia de seguridad que literalmente cargó al hombre para sacarlo de la sala principal del recinto.

“Que la gente te vea apagandolo. Se acabó. Túmbalo si quieres ahora”, dijo Emilio Frías mientras la situación subía de tono en el área de sonido. En las imágenes se distingue a un hombre con camisa de mangas largas blancas haciendo señas de que se había acabado ya.

“Yo tal vez pueda estar equivocado pero mi equivocación en mía, yo no estoy diciendo que como pienso yo tenga que pensar mucha gente. Yo no he dicho nada, aquí todo lo han armado ellos. Yo no he dicho nada”, se escucha decir al cantante en un video compartido en redes sociales por el activista Manuel de La Cruz, que ofreció detalles sobre lo sucedido.

“Y si van a hacer eso, vuelvo y les digo, si se van a poner así, no me inviten más. No me llamen más y sáquenme de todos lados, sáquenme de la televisión sáquenme de la radio, de donde único no me van a poder sacar es del corazón de todos los cubanos. Donde quiera que yo esté voy a estar en el corazón y en la mente de todos los cubanos”, concluyó el intérprete antes de cantar su canción dedicada a Yemayá.

El activista Manuel de La Cruz explicó en Facebook que le apagaron el audio a Emilio Frías para impedir que cantara su tema musical "El cambio" y que personal de seguridad del local expulsó con suma violencia a un técnico de audio que se negaba a apagar los equipos de amplificación sonora del sitio, algo que quedó evidenciado en imágenes.

Aunque en el video difundido no se llega a apreciar que quitaran el audio, sí se ve claramente la discusión en el área de sonido que culminó con la expulsión de forma violenta de un integrante del equipo de audio.

“Algunos de los participantes comienzan a proferir insultos contra los funcionarios del local, y luego, incluso contra el propio gobierno. Emilio Frías afirma, a micrófono abierto, que sabe que está será su última presentación en Cuba", concluyó De la Cruz.

En los comentarios a la publicación, varios internautas conjeturaron que la de ayer puede haber sido la última presentación del cantante en Cuba, pues además se da la coincidencia de que parte hacia México.

