Emilio Frías celebra su cumpleaños 37 con las felicitaciones más especiales

El músico cubano Emilio Frías, líder de la agrupación El Niño y la Verdad, está celebrando este 5 de agosto su cumpleaños número 37, una fecha que llegó acompañada de los mensajes más especiales de sus seres queridos.

En Instagram, su esposa Yensi Herrero compartió una emotiva dedicatoria que conmovió a los seguidores del artista, destacando no solo el amor que los une, sino también la admiración profunda que siente por él.

"Feliz cumpleaños, amor mío. Llegó tu día, la persona más especial que he conocido… Conocerte es el mejor regalo que la vida me dio y vivo orgullosa de tenerte de compañero", escribió en su cuenta de Instagram.

"Admirable todo lo que haces, lo que piensas, lo que creas... Hoy cuando me abrazas no quiero que me sueltes nunca porque contigo me siento segura y tranquila. Te amo con todas las fuerzas de mi corazón", expresó con ternura, resaltando también la importancia de la familia en sus vidas.

Una de las hijas del cantante, Emilenys, también quiso hacerle llegar su amor desde la distancia con un mensaje lleno de sensibilidad: “Es un día especial... Feliz cumpleaños papá, la distancia es muy difícil, pero nunca se deja de amar con el corazón y menos a alguien que hizo que estuvieras en este mundo y por eso te agradezco mucho. Que pases un cumpleaños muy lindo en compañía de mi hermana más pequeña. Disfruta y no olvides que te amo”.

Por su parte, Emilio compartió su entusiasmo por este nuevo aniversario de vida con su característico estilo alegre y desenfadado.

"Llegando a los 37 pa' arriba de las dos pesetas vamos con tremendo sabor, un año más de vida desde la Ciudad del Sol", escribió en Instagram, donde recibió múltiples felicitaciones de amigos, colegas y fanáticos.

