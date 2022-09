Pescadores cubanos encuentran dos embarcaciones de balseros abandonadas en costas de Florida

Dos pescadores cubanos encontraron en las costas de Florida en las últimas horas dos embarcaciones rústicas de las utilizadas habitualmente por balseros de la isla para emprender una travesía rumbo a Estados Unidos.

“De verdad que de madre lo que inventan en Cuba para poder venir para acá”, exclamó asombrado el pescador que transmitió en directo el hallazgo a través de la página de Facebook Pesca Y Caza USA.

Las imágenes muestran de cerca dos botes, uno con motor adaptado y el otro con vela, que permiten apreciar de cerca el carácter completamente artesanal de muchas de las embarcaciones en que los cubanos se atreven a cruzar el Estrecho de La Florida.

En ambos casos se puede leer en el costado escrito en caracteres rojos “CG OK”, lo que hace presumir que -lejos de haber arribado a tierra- es posible que los balseros hayan sido interceptados en altamar y que las embarcaciones hayan recalado por sí mismas en zona costera.

“La Guardia Costera les quita la propela y les pone esas siglas”; “Cuando dice ok es que los cogieron"; "Los guardacostas de EE.UU. ponen ok para que se sepa que están bien, pero en el buque”; “Esas siglas son Coast Guard ok (CG-ok ) lo firma el guardacostas cuando los levanta del agua y transfieren al escampavias para ser repatriados”, coincidieron en aclarar varios internautas en el apartado de comentarios de ambos videos.

“Mucha suerte, muchachos, si llegaron aquí”, exclamó esperanzado el pescador cubano que encontró ambas embarcaciones, quien deseó que los balseros sí hayan desembarcado en tierra.

No está claro en qué lugar de Florida ocurrió el hallazgo, aunque en los comentarios un internauta indicó que podría ser en Cayos Marquesas.

CiberCuba se ha puesto en contacto con los pescadores que encontraron las embarcaciones con vistas a confirmar en qué zona vieron los botes caseros.

Ante el creciente arribo de balseros cubanos, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP) anunció este sábado que decidió aumentar la vigilancia cerca de Cayos Marquesas, un grupo de islas deshabitadas y cubiertas por manglares, a unas 30 millas de Key West, a la que han llegado varias embarcaciones en las últimas semanas.

Walter N. Slosar, jefe de la USBP en el sector de Miami, informó en Twitter que su agencia, junto con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, reforzó su presencia en la zona para detectar e interceptar a cualquier persona que intente migrar ilegalmente por mar.

"Este es un viaje peligroso a estas islas deshabitadas, donde los migrantes pueden quedar varados. Las embarcaciones improvisadas son inseguras y no están en condiciones de navegar. Puede perder la vida. El tiempo puede cambiar rápidamente", advirtió el funcionario.

El éxodo marítimo desde Cuba hacia Estados Unidos marcó esta semana un nuevo récord. En total, 5,421 balseros cubanos fueron detenidos en el Estrecho de Florida desde el 1 de octubre de 2021, fecha en que comenzó el actual año fiscal, que finalizará el próximo 30 de septiembre.

La cifra es la mayor desde la crisis de los balseros de 1994, al superar los 5,396 que se registró en 2016, cuando estaba vigente la política de pies secos/pies mojados.

Autoridades costeras de Estados Unidos y Cuba sostuvieron conversaciones los días 8 y 9 de septiembre en La Habana para abordar la crisis migratoria y buscar mecanismos de cooperación en medio del éxodo marítimo más elevado de cubanos hacia las costas de Florida.

Las reuniones, fueron calificadas como un "encuentro técnico", y se enfocaron en el tráfico ilícito de migrantes, las salidas ilegales, el tráfico de drogas y las operaciones de búsqueda y salvamento marítimo, informó un comunicado del Ministerio del Interior (MININT).