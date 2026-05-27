Pablo Morales: el balsero que murió en rescate aéreo cumpliendo una promesa a Dios

Pablo Morales había prometido a Dios que si llegaba vivo a tierras de libertad, haría por otros cubanos, lo mismo que Hermanos al Rescate había hecho por él. Murió cumpliendo esa promesa.

Así lo recuerda Sylvia Iriondo, sobreviviente del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, en un testimonio que reconstruye la historia de uno de los cuatro voluntarios asesinados por cazas de la Fuerza Aérea cubana sobre el Estrecho de Florida.

Iriondo relata que ese mismo día, en el hangar de Hermanos al Rescate, antes de partir en el vuelo humanitario, Morales le contó su historia.

Cuando cruzaba el Estrecho en balsa y no sabía si llegaría a destino, vio los aviones de la organización sobrevolando su embarcación, lanzándole agua y efectos de primera necesidad, y alertando al servicio de guardacostas estadounidense.

"Me contaba Pablito el mismo día allí en el hangar de Hermanos al Rescate antes de partir en el vuelo humanitario que ese día él elevó una plegaria a Dios y le dijo a Dios, su padre, que si él llegaba a tierras de libertad vivo, él iba a hacer por sus otros hermanos en la Isla que escapaban lo mismo que Hermanos al Rescate había hecho por él cuando estaban sobrevolando esa balsa, que no se sabía si llegaría o no llegaría", recordó Iriondo.

Nacido en La Habana el 16 de mayo de 1966, Morales había huido de Cuba en balsa el 5 de agosto de 1992, según documentos del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Era residente permanente de Estados Unidos, el único de los cuatro víctimas que no tenía ciudadanía estadounidense; los otros tres -Armando Alejandre Jr., Carlos Costa y Mario de la Peña- eran ciudadanos americanos.

El 24 de febrero de 1996, Morales viajaba como copiloto junto a Carlos Costa cuando su avioneta fue destruida por misiles aire-aire disparados desde cazas cubanos en espacio aéreo internacional.

Sus cuerpos, como los de las otras tres víctimas, nunca fueron recuperados.

"Pablito murió cumpliendo su promesa a Dios. Pablito murió en el Estrecho de la Florida en espacio aéreo internacional en un vuelo de salvamento de vidas para salvar a otros hermanos cubanos que estaban atravesando la misma trayectoria de la cual él se había salvado", afirmó Iriondo.

Treinta años después del crimen, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos penales contra Raúl Castro y otros cinco militares cubanos el 20 de mayo de 2026, fecha simbólica que coincide con el aniversario de la independencia de Cuba.

Los cargos incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato.

Iriondo, quien sobrevivió el ataque al viajar en la tercera avioneta -la que piloteaba José Basulto y que logró escapar-, calificó la imputación como un avance histórico pero insuficiente en el tiempo.

"Un paso en la dirección correcta para que se haga justicia. El hecho es que ya hay un encausamiento al dictador Raúl Castro. Obviamente si hubiese sido antes de que el otro dictador Fidel Castro muriese él también fue responsable", declaró.

Iriondo también señaló que la demora de tres décadas respondió a una falta de voluntad política: "Que no hubo voluntad, no hubo voluntad por parte de las administraciones americanas. Siempre se quedaban cortas en un momento u otro y en este momento ha habido voluntad, ha habido seguimiento y por eso estamos ante un primer paso efectivo para que los responsables de este crimen atroz puedan enfrentar la justicia".