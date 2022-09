Doctor Alexander Figueredo hace llamado a médicos del pediátrico de Santa Clara: "Ingresen a esta niña"

El doctor Alexander Jesús Figueredo Izaguirre hizo un llamado a los médicos del pediátrico de Santa Clara, en la provincia de Villa Clara, para que ingresen a una niña con síntomas de una enfermedad respiratoria.

Figueredo Izaguirre, quien recientemente llegó a Estados Unidos, refirió este domingo en su perfil de Facebook el caso de una menor de un año que desde hace más de una semana tiene tos seca, fiebre, decaimiento y pérdida de apetito y cuando acuden al pediátrico Juan Luis Miranda, de Santa Clara, solo le hacen un Rx de tórax y diagnostican que “no tiene nada”, que su malestar es una enfermedad viral.

“Hoy la niña con fiebre de 38.5 grados y la tos productiva con secreciones, más decaída... Por favor, a los médicos de la Continuidad, del pediátrico de Santa Clara, ingresen a esta niña urgente que tiene una bronconeumonia bilateral, a predominio del pulmón derecho y háganle un leucograma y un diferencial... Ingresen la niña para estudiarla al menos, expone el doctor cubano, quien fuera expulsado de su trabajo por su postura contestaria al régimen.

Captura Facebook/Alexander Jesús Figueredo Izaguirre

También en su red social, el doctor Figueredo Izaguirre hace referencia a otro caso de una menor en ese mismo hospital, que comenzó con los mismos síntomas de la primera pequeña de la que habló e igual los médicos le aplicaron los mismos procedimientos, y en la actualidad está reportada de grave por una neumonía.

“Por favor, por el amor a Dios y a los seres humanos, esto ya no se trata de ideología. Por favor, en más de 15 años de médico he visto de todo, pero jamás que pase esto con los niños en Cuba. Esto es en el pediátrico de Santa Clara, José Luis Miranda, donde ahora mismo tienen a una niña con una radiografía positiva y le dicen a la mamá que está loca y que la niña no tiene nada, desde el viernes está con fiebre, tos productiva, decaimiento y pérdida del apetito y han virado a la mamá tres veces para la casa”, comentó en su red social sobre este segundo caso.

Este lunes, en otra publicación en Facebook, el doctor cubano hace un resumen del estado de las dos bebés que reportó enfermas y con errados procedimientos médicos.

Captura Facebook/Alexander Jesús Figueredo Izaguirre

“Sobre la publicación de las dos bebé que hice ayer les informo. Una está reportada de grave con un diagnóstico de neumonía complicada por una combinación de estafilococo y pseudomonas, a la cual un pulmón le dejo de funcionar. La tienen con ventilación artificial. A la otra bebé le están haciendo lo mismo que a la primera, están peloteando a la madre, según que la niña no tiene nada en el Rx y no fue hasta ayer que le vinieron hacer exámenes de sangre, los resultados aún no me los mandan”.

Asimismo, añadió que a la madre le dijeron “que estaba loca” y “que se fuera para la casa, que no le iban a ingresar a su hija”, aunque sigue con falta de aire, fiebre y decaimiento marcado.

Captura Facebook/Alexander Jesús Figueredo Izaguirre

“La mamá fue hoy para el PAMI a presentar la queja y tuvo un derrame de un ojo, porque le subió la tensión. Espero que este caso no llegue a complicarse como el primero, porque juro ante Dios y por mis hijos que me voy hasta la ONU a presentar la denuncia personalmente”, concluyó en su denuncia.