¡Nuevo estreno de bachata! Romeo Santos se emborracha por una traición amorosa en el videoclip de "Bebo"

Emborracharse por una traición amorosa es el tema central de la canción "Bebo", uno de los sencillos del último álbum de Romeo Santos.

Era uno de los temas más esperados del nuevo álbum del Rey de la Bachata después de que adelantase un fragmento en sus redes sociales antes del gran día. Ahora, todos los seguidores del cantante neoyorquino pueden disfrutar de su letra con su correspondiente audiovisual.

En el clip podemos ver a Romeo metido en diferentes personajes, pero el principal es el que descubre una infidelidad de su pareja y decide ahogar las penas en un bar bebiendo.

"Si me engañas una vez, la culpa es tuya. La segunda, soy pendejo. Me traicionaste. No pensaste en nuestros niños. Por tu culpa, ahora quiero dejar mi vida en un bar", canta Romeo en esta bachata, que forma parte de su álbum Fórmula Vol.3.

Este disco de bachata era uno de los trabajos discográficos más esperados del año después de que diese el primer adelanto de él en San Valentín con la canción "Sus huellas". Ahora y desde el pasado 1 de septiembre, los amantes de este género musical pueden disfrutar de todas las canciones. Entre ellas hay varias colaboraciones estelares como la de Justin Timberlake o Rosalía, ambas con su propio videoclip.

¿Cuál es tu canción favorita de este disco?

Aquí te dejamos algunos de los vídeos oficiales para que empieces la semana a ritmo de bachata.

