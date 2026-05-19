“Ya no se sabe cómo se va a vivir en este país”: Milenita estalla por lo que le pasó en concierto Romeo Santos y Prince Royce

Lo que debía ser una noche de música y contenido para sus seguidores terminó convirtiéndose en una fuerte descarga de frustración para Milenita (Milena Sánchez Rodríguez), la popular creadora de contenido cubana radicada en Miami, quien denunció en Instagram que el personal del Kia Center de Orlando le impidió la entrada al concierto de Romeo Santos y Prince Royce por llevar su cámara pocket y una luz portátil de iluminación.

Minutos antes de entrar al recinto, el personal de seguridad le informó que ninguno de los dos objetos estaba permitido y que debía devolverlos al carro, tras haber caminado una larga distancia hasta las puertas del lugar.

Milenita grabó todo en el momento y lo publicó en sus reels de Instagram, visiblemente indignada y sin filtros.

«Aquí no se puede entrar ni luz ni cámara. Aquí, nada más que la cartera», dice en uno de los videos mientras muestra los objetos al teléfono.

Su tono no dejó lugar a dudas: «Qué clase de estupidez, loco. Qué clase de estupidez».

La creadora de contenido comparó la situación con su experiencia en Miami, donde asegura haber asistido a múltiples conciertos sin que nadie le pusiera obstáculos: «En Kaseya Center yo siempre he llevado todo, yo no sé cuál es el problema aquí. Desde que entra es una advertencia por todos lados, es un problema con todo».

También dejó claro que su molestia iba más allá del inconveniente: «Estoy bastante molesta, porque uno viene aquí a divertirse a un concierto y lo que sale es bravo, y no puede ser porque uno paga estas cosas para que se le trate bien».

Cerró el video con la frase que se convirtió en el titular viral del episodio: «Ya no se sabe ya cómo se va a vivir en ese país».

Su esposo tuvo que ir al carro a guardar los equipos mientras el concierto estaba a punto de comenzar.

Las reacciones en redes se dividieron de inmediato.

Algunos seguidores la apoyaron, argumentando que Milenita «solo estaba trabajando» como creadora de contenido y que el recinto debería informar mejor las restricciones al vender las entradas.

Pero la mayoría de los comentarios más populares fueron en sentido contrario.

El comentario con más «me gusta» decía: «Se llaman reglas, cada lugar tiene sus propias reglas y hay que respetarlas... pero a los cubanos nos cuesta trabajo entenderlo y todo queremos resolver con gritería y con 'yo pagué', 'no entiendo', 'por qué', etc.»

Otro apuntó: «Cuando van a Cuba no critican los apagones y el hambre que hay y vienen a criticar que no te dejan entrar un teléfono a un concierto».

Varios usuarios compartieron en los comentarios la política oficial del Kia Center, que prohíbe expresamente linternas, cámaras con lentes desmontables o mayores de tres pulgadas, trípodes, monopods, palos de selfie y grabación de video o audio. Otros señalaron que Ticketmaster envía un correo previo al evento con todas esas restricciones detalladas.

El episodio tuvo un desenlace positivo para Milenita: finalmente pudo entrar al concierto y lo disfrutó. En un tercer video publicado horas después escribió: «Después de todo pude entrar al concierto de Romeo Santos y Prince Royce y la pasé muy bien. Al final uno tiene que sobrepasar los obstáculos que le pone la vida y disfrutar los momentos».

No es la primera vez que Milenita protagoniza un episodio viral en redes: la creadora de contenido tiene historial de situaciones que generan debate entre la comunidad cubana en Estados Unidos.

El caso ilustra un fenómeno cada vez más frecuente: cuando una influencer choca con las normas de un recinto, lo que podría resolverse en minutos se convierte en un debate viral que enfrenta a quienes defienden el derecho a crear contenido con quienes recuerdan que las reglas existen —y que ignorarlas no las hace desaparecer.