Provincia  Granma reporta compleja situación epidemiológica por el dengue

Provincia Granma reporta compleja situación con el dengue. Foto © Periódico La Demajagua

La provincia de Granma reporta una compleja situación epidemiológica, tras el incremento en los índices de infestación del mosquito Aedes aegypti, trasmisor del dengue, en sus 13 municipios y un mayor número de enfermos con este virus.

En ese territorio oriental de la isla es superior el riesgo de trasmisión de la enfermedad en todas las áreas de salud, apuntó este martes el medio local oficialista La Demajagua.

La situación comenzó a agudizarse desde el 1ro de septiembre último en las ciudades de Bayamo, Manzanillo, Pilón, Campechuela, Yara, Guisa, Río Cauto y Cauto Cristo, añade la nota.

También advierten que lo más complicado aún está por venir, ya que el actual mes se caracteriza por sus altas temperaturas y una elevada humedad relativa, condiciones que favorecen la proliferación de los focos del mosquito que transmite la enfermedad.

Asimismo, el jefe del programa de arbovirosis en la provincia, doctor Ángel Luis Ramírez Díaz, alertó que en ese territorio circula el Serotipo 2 del Dengue, el cual suele ser más frecuente en edades pediátricas, con mayor incidencia de casos de niños en la edad escolar.

Este tipo de dengue, dijo, ocasiona una etapa febril que puede ser indeterminada y sin síntomas, o asociada con síntomas, como dolor de cabeza, detrás de los ojos, en la región lumbar, en las articulaciones, malestar generalizado y erupción cutánea o rash.

Ramíres Díaz recomendó para atenuar la proliferación del vector no conservar agua en recipientes ubicados en el exterior y sin protección, realizar el autofocal familiar y laboral, mantener tapados los tanques o depósitos de agua de uso doméstico, evitar acumular basura, drenar los desagües, principalmente.

En las provincias vecinas también la situación con la epidemia de dengue resulta compleja, según el portal Cubanet.

El doctor Roberto Serrano de Songo la Maya, en Santiago de Cuba, aseguró que la situación del dengue en ese territorio es caótica.



“Ya la situación se le fue de las manos, porque aquí no hay recursos de ningún tipo. Aquí no hay sistema de ambulancias para transportar a los pacientes para la ciudad de Santiago de Cuba, hay una sola ambulancia para todo el municipio. No hay medicamentos. Ya la situación esta crítica, y sí hay un pico más alto, pues, imagínese usted”, comentó el galeno, quien afirmó que “han muerto varios pacientes en el territorio por dengue hemorrágico”.

La misma situación se presenta en Palma Soriano, según la enfermera intensivista Niurka Carmona, quien aseguró que en ese municipio se habilitaron dos escuelas para atender a los pacientes, tras el colapso del hospital Clínico Quirúrgico Ambrosio Grillo.



“Aquí no hay medicamentos, ni un antihistamínico. Aquí no hay nada, ni una dipirona. Aquí, en Palma, no se está fumigando en ninguna parte, las calles están repletas de basura, porque no hay combustible para recogerla. Hay que vivir en este país para saber lo que estamos pasando aquí”, añadió, también.

“Podemos asegurar que el dengue está fuera de control”, afirmó desde Velazco, Holguín, el médico opositor Eduardo Cardet, quien advirtió, además, sobre las pésimas condiciones existentes en esa localidad para enfrentar el brote de dengue.

“Cada día aumentan más los casos. Primeramente, porque el sistema no está fumigando, no está tomando ningún tipo de medidas para el saneamiento de las aguas albañales, y la acumulación de basura tan grande, y nada de esto se resuelve”, señaló, además, el traumatólogo Ramón Zamora.



“En estos momentos hay mucho déficit de recursos, tanto de medios diagnósticos como de medicamentos, para el tratamiento de esas enfermedades. No hay medicamentos como los antipiréticos y analgésicos. Realmente, es una situación bastante difícil”, apuntó en el citado reporte de Cubanet el doctor Arnoldo de la Cruz sobre la situación en el municipio santiaguero de San Luis.

En la última semana, el gobierno cubano advirtió que en octubre y noviembre podría haber una oleada de dengue en la isla, teniendo en cuenta los datos actuales sobre el comportamiento de la enfermedad ante la falta de respuesta eficaz a la situación epidemiológica.

“Es un momento difícil, y vamos hacia el más complejo de la enfermedad, porque el ciclo muestra sus mayores picos a partir de finales de octubre y principios de noviembre, porque hay una oleada del vector y de los enfermos con dengue”, dijo Carilda Peña García, viceministra de Salud Pública.

La funcionaria explicó que las provincias con mayor presencia de la enfermedad son Santiago de Cuba, La Habana, Las Tunas, Guantánamo, Camagüey, Matanzas y el municipio especial Isla de la Juventud; aunque en Holguín, Sancti Spíritus y Villa Clara también se reportan incidencias significativas.

"Realmente lo que había que hacer dentro de la vivienda no fue posible", reconoció Peña García. "Sabemos que tenemos responsabilidad con el tema y que no salió como debía ser".

La funcionaria destacó que todas las provincias de Cuba tienen casos diagnosticados de dengue y se destinan recursos humanos y materiales para bajar las tasas de infección, provocadas por el agente transmisor del Aedes aegypti.

En Cuba circulan los cuatro serotipos del dengue, aunque no se han ofrecido datos actuales de la cantidad de enfermos reportados en la isla ni muertos asociados a la enfermedad.