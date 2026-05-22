Sin fumigación en Cuba, joven improvisa con la quema de cartones de huevo para evitar el dengue

Ante la desaparición de la fumigación estatal en muchos barrios cubanos, una joven mostró en redes sociales el método casero que utiliza cada noche para intentar protegerse de los mosquitos y del dengue.

En el video difundido en Instagram, la autora identificada como Betty recorre sala, cocina y dormitorio encendiendo los cartones, dejándolos humear brevemente y apagándolos antes de introducirlos en cada espacio. «Recuerda cuando antes la fumigación era normal en nuestra ciudad, hoy eso casi no existe. Con la falta de fumigación profesional, los mosquitos se multiplican y por eso habemos muchas personas hoy en día afectadas del dengue y otras enfermedades», dice Betty en la grabación.

El método, que aplica cada noche antes de dormir, incluye colocar los cartones humeantes incluso debajo de la cama. La autora advierte que no se debe introducir el cartón encendido dentro del hogar: «Tienes que apagarlo nada más que suelte el humo».

Su mensaje final resume la desesperanza de miles de cubanos ante el abandono estatal: «Los mosquitos están por todas partes, pero con creatividad podemos cuidarnos. No esperes a que nadie fumigue, actúa tú, que eso ya no existe».

El video no es un hecho aislado. Cuba atravesó en 2025 una de sus peores epidemias de arbovirosis en décadas. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, el país registró 81,909 infectados y 65 muertos por dengue y chikungunya combinados durante ese año, con más de la mitad de los fallecidos menores de edad.

El propio régimen admitió su incapacidad para responder. En noviembre de 2025, la viceministra de Salud Pública Carilda Peña García reconoció que no se cumplió el plan de fumigación ni el control focal en provincias como La Habana y Camagüey, y llegó a recomendar quemar cáscaras de cítricos contra los mosquitos con el argumento de que «hay que apelar a todo».

La escasez de combustible, insecticidas y el deterioro de los equipos de nebulización fueron las causas reconocidas por las autoridades para justificar el colapso del sistema de fumigación, uno de los más robustos de América Latina en décadas anteriores.

En Sancti Spíritus, reportes de noviembre de 2025 describieron una fumigación «casi inexistente desde hacía meses», con mosquitos proliferando incluso en hospitales.

El método del cartón de huevo quemado, sin embargo, carece de respaldo científico. La bióloga Romina Barrozo declaró a Infobae que «no hay evidencia científica» de su efectividad y que la combustión «puede ser tóxica para las personas». El Ministerio de Salud de Argentina también desmintió el método, afirmando que «no existe ningún estudio científico que pruebe esta afirmación».

Expertos señalan que el humo generado «no elimina a los mosquitos ni corta su ciclo de reproducción, pues únicamente los dispersa momentáneamente», además de liberar partículas que irritan las vías respiratorias.

En enero de 2026 persistían más de 2,800 casos activos de chikungunya en 134 municipios del país, con la enfermedad extendida ya a las 14 provincias, lo que indica que la crisis epidemiológica continúa activa mientras la infraestructura sanitaria del régimen sigue sin recuperarse.