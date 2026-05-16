En Matanzas no recogen la basura, pero se suman a campaña Cuba Recicla

La televisión estatal matancera TV Yumurí difundió el pasado jueves un reportaje celebratorio sobre la incorporación de la Unidad Empresarial de Base de Recuperación de Materia Prima del municipio de Colón a la campaña nacional Cuba Recicla, mientras la provincia enfrenta un colapso agudo en la recogida de basura: calles convertidas en vertederos, quemas ilegales de desechos y menos de la mitad de los camiones recolectores en funcionamiento.

La contradicción es difícil de ignorar. El mismo territorio que no puede recoger la basura de sus calles se suma con bombos y platillos a una iniciativa de reciclaje y economía circular impulsada por el Ministerio de Industrias, como si el problema fuera la falta de cultura ciudadana y no el colapso estructural del sistema de gestión de residuos.

La campaña Cuba Recicla fue lanzada oficialmente el 18 de marzo, en coincidencia con el Día Mundial del Reciclaje, por el Grupo Empresarial de Reciclaje adscrito al Ministerio de Industrias. Tiene una duración prevista de 12 meses, con evaluaciones trimestrales, y busca generalizar buenas prácticas de reciclaje, fortalecer la economía circular y recaudar divisas mediante la exportación de materiales como cobre, bronce, plomo, acero inoxidable y aluminio.

En el reportaje de TV Yumurí, un funcionario de la unidad de Colón explicó el objetivo de la iniciativa: «Fomentar una cultura de reciclaje en la población. Para eso tenemos que trabajar con todos los actores económicos, las escuelas, los consejos populares para llegarle a la población con esta intención de que ellos consenticen de la importancia que tiene la recuperación de materia prima en estos momentos para el país».

Sin embargo, la propia unidad de Colón opera con serias limitaciones. El municipio cuenta con 45 organismos susceptibles de firmar contratos de reciclaje, pero solo 25 tienen contratos actualizados. «Hacemos un llamado a esas empresas», admitió el funcionario ante las cámaras del canal estatal.

Cada sábado, la unidad organiza jornadas de reciclaje en distintas comunidades junto a los Comités de Defensa de la Revolución y delegados de circunscripción. Los materiales que generan divisas mediante exportación son el cobre, el bronce, el plomo, el acero inoxidable y los aluminios fundidos y laminados. Los salarios de los trabajadores oscilan entre 7,000 y 12,000 pesos mensuales, según los niveles de recuperación alcanzados.

Mientras tanto, la realidad en las calles de Matanzas es otra. El director de la Empresa Municipal de Comunales, Reynol Valdés García, reconoció públicamente que solo operan 11 de los 24 camiones disponibles, que de una plantilla de 1,400 trabajadores solo 930 están activos y que más del 50% de los barrenderos están ausentes. La escasez de diésel es la causa principal señalada.

Vecinos han denunciado acumulaciones masivas de basura en calles como Embarcadero, con desechos bloqueando intersecciones enteras. Se reportó además un vertedero improvisado a una cuadra del Hospital Pediátrico, lo cual agrava el riesgo sanitario para la población más vulnerable. Las quemas ilegales de basura en varios barrios generan humo tóxico que afecta viviendas y peatones.

La situación llegó a tal extremo que la prensa oficialista local describió los basureros de Matanzas como un «tumor putrefacto» que representa una amenaza sanitaria, una expresión inusualmente cruda para un medio controlado por el régimen.

Las autoridades sanitarias y políticas de la provincia han reconocido recientemente un escenario epidemiológico «complejo» por brotes activos de hepatitis en los municipios de Matanzas y Cárdenas, directamente relacionados con la crisis de abasto de agua y las irregularidades en la recogida de desechos.

El colapso no es exclusivo de Matanzas. En La Habana, en febrero de este año, solo 44 de 106 camiones recolectores estaban operativos por falta de combustible. La situación llegó a tal punto que el primer ministro Manuel Marrero Cruz tuvo que llamar a la ciudadanía a recoger la basura por su cuenta durante un fin de semana, movilizando más de 450 equipos en lo que fue interpretado como una admisión pública del fracaso del sistema.

A nivel nacional, Cuba solo recicla el 40% de los residuos sólidos urbanos, según cifras oficiales citadas al lanzar la campaña. El Grupo Empresarial de Reciclaje reportó exportaciones de alrededor de 50 millones de dólares en materiales reciclables el año anterior, según declaró Isabel Cristina Alfonso González, directiva del organismo. Esa cifra revela que, para el régimen, los desechos son ante todo una fuente de divisas, no un problema sanitario que resolver para los ciudadanos.