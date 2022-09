Piden ayuda para familia que perdió sus pertenencias en incendio en La Habana

Cubanos piden ayuda para una familia que perdió sus pertenencias en un incendio ocurrido la medianoche del sábado en el reparto Párraga, municipio Arroyo Naranjo, en La Habana.

"En estos momentos me acerco a ustedes para pedir su ayuda, no para mí sino para estas dos personitas que tras un terrible incendio doméstico perdieron todo. Cualquier cosita con la que puedan ayudar será de gran ayuda, así sea físico, monetario, mano de obra, etc. Gracias de antemano", escribió Lianet Mustelier en Facebook, donde pidió cooperación para su allegada Arelys Díaz.

Captura de Facebook / Lianet Mustelier

“Tengo una situación que no se la deseo a nadie. Se me quemó todo lo de la casa, cogió candela completa, necesito que me vendan o me regalen. El niño se me quedó sin nada para la escuela. Todo se me quemó, se los voy a agradecer”, escribió la víctima en Facebook.

Captura de Facebook / MADRES CUBANAS POR UN MUNDO MEJOR

El siniestro ocurrió en la madrugada de sábado para domingo, sobre la medianoche, comentó Mustelier en su publicación en las redes.

Arelys Díaz y su hijo permanecen en casa del papá del niño y por el día, ella acude a su casa para resolver los problemas relacionados con el incendio y atender a las personas, precisó la fuente.

Díaz, madre de un hijo pequeño, vio su casa completamente reducida a cenizas presumiblemente por un cortocircuito mientras se hallaba fuera de la vivienda, según revelaron en los comentarios de otro post que compartió la petición de ayuda.

Conocidos de la víctima expresaron su solidaridad con la familia y dieron muestras de apoyo.

Varios incendios trágicos en viviendas han tenido que lamentarse en fechas recientes en el país.

Una madre perdió a su hijo pequeño y parte de sus pertenencias, en julio pasado, luego de la explosión de una moto eléctrica a la que se le estaba recargando la batería, que desató un incendio en una casa en la localidad costera de Santa Fe, al oeste de Jaimanitas, en la capital cubana.

El incendio en un hostal privado en Las Tunas, a finales de agosto, provocó pérdidas materiales a causa de la explosión de una batería de litio de una moto eléctrica.

El fuego también devoró una vivienda de San Miguel del Padrón, en La Habana, por causas desconocidas. Afortunadamente no hubo víctimas, pero una familia se quedó en la ruina a causa del siniestro.