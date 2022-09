Polémica en Santa Clara por cierre del popular bar La Marquesina

El anuncio del cierre del bar La Marquesina, en Santa Clara, ha desatado la polémica en las redes sociales, donde muchos ciudadanos se oponen a la clausura de ese lugar de esparcimiento para los villaclareños.

“El muy popular bar La Marquesina, que se ubicaba al costado izquierdo del emblemático Teatro La Caridad, de Santa Clara, dejará de existir”, informó este lunes el diario oficial Vanguardia, que citó como fuentes a directivos de la institución cultural, mandada a construir por la patriota cubana Marta Abreu y fundada en 1885.

El área que ocupaba el bar será destinada a la “investigación histórica” cuando acabe la restauración capital del teatro que se ejecuta desde noviembre de 2021, precisó una nota del periódico en Facebook.

Captura de Facebook / Vanguardia de Cuba

El espacio será una suerte de museo donde se preservará el patrimonio documental del inmueble: carteles, fotografías y programas, entre otros, y habrá áreas expositivas, además de una maqueta del teatro.

Donde se encontraba la tienda de Artex -aledaña al llamado Malecón- se creará el Marta Café, nombrado así por la benefactora santaclareña. Este será un recinto "para compartir con mayor confort", indicó el diario, argumentando que, según las autoridades, la idea no es renunciar a ese espacio popular sino acabar con las "indisciplinas sociales", aunque no especificó cuáles.

Los santaclareños criticaron duramente en las redes la decisión de clausurar La Marquesina, un punto de encuentro durante décadas para los residentes y turistas que visitan la ciudad, el cual compararon con la Bodeguita del Medio, en La Habana.

"Algunos pensarán que la comparación se fue un poco más allá pero sí, al menos es lo que representa La Marquesina para los santaclareños, un lugar que carga en sus hombros momentos hermosísimos de interacción con el buen arte, siempre ha sido un lugar para escuchar buena música y compartir entre amigos", dijo el usuario Yasiel Fabá en Facebook.

Captura de Facebook / Yasiel Fabá

La noticia no ha sido grata para los ciudadanos que han expresado su consternación por tal decisión. La internauta Teté Fernández pidió que buscaran soluciones y consultar con la población antes de romper "todo lo que nos hace la ciudad que somos, o éramos".

"Es más fácil quitarla o cambiarla de lugar, con el pretexto del sol, del cual nunca alguien se quejó. ¿En serio el pretexto es por los antisociales, los mismos que están de la mano de los que les corresponde hacerse cargo? Retómenla, arréglenla, busquen insumos apropiados para la misma, Busquen ofertas acordes", escribió en su post.

Captura de Facebook / Teté Fernández

En lo que muchos calificaron de "mala decisión", existen conflictos de intereses, dijo un comentarista del post de Teté Fernández. Los habitantes de Santa Clara condenaron que no se tomara en cuenta la opinión del pueblo, lo que consideran una arbitrariedad.

Captura de Facebook / Teté Fernández

"Desafortunadamente el pueblo no tiene ni siquiera la opción de determinar el destino de un espacio social, solo lo determinan los que no lo disfrutan", dijo un usuario.

Otros expresaron su preocupación por la falta de lugares de esparcimiento, a lo cual se suma la desaparición de La Marquesina. Una ciudadana recordó incluso su visita a ese icónico lugar hace 25 años.

"Me parece bastante injusto que no tengamos el derecho para elegir por algo en que uno pasaba las tardes y se tomaba su traguito. Ya no queda nada donde uno pueda relajarse y coger un poco de aire, por dios", condenó otro internauta.

Captura de Facebook / Teté Fernández

El bar La Marquesina está adscrito al Teatro La Caridad, que se edificó a instancias de Marta Abreu con el objetivo de hacer obras caritativas con sus ganancias y perpetuar la memoria de sus padres.

La propuesta de construcción se comunicó al Ayuntamiento de Santa Clara en diciembre de 1883. El Dr. Luis Estévez y Romero, esposo de Marta, tuvo a su cargo la adquisición del terreno y la apoyó incondicionalmente.

En agosto de 1885 culminaron los trabajos de construcción del edificio y un mes después abrió sus puertas al público el "majestuoso teatro que ostenta la condición de Monumento Nacional de Cuba", según reza en el sitio del Museo Provincial de Villa Clara.

Mientras los residentes de la ciudad externan su inconformidad por el cierre de La Marquesina, otros teatros y museos en Cuba esperan por restauraciones que los salven del olvido y el peligro de derrumbe.