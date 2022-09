Maluma ya tiene su propio sello discográfico: "No hay ningún sueño demasiado grande"

Es un día de celebración para Maluma, y no porque sea su cumpleaños o haya logrado un nuevo éxito musical, sino porque que acaba de presentar su propio sello discográfico, Royalty Records. Una gran y feliz noticia que ha dado a conocer en sus redes sociales.

Para anunciar este nuevo emprendimiento empresarial en el que lleva meses trabajando, el cantante colombiano de 28 años comenzó reflexionando sobre sus humildes inicios. "De vender sándwiches en el colegio a montar mi propio sello discográfico y algunos proyectos más. Hoy es un día para celebrar", comenzó diciendo el Pretty Boy, que no podría estar más emocionado de dar a conocer este proyecto.

"Después de meses y meses de trabajo por fin puedo contarles mis nuevos proyectos y nuevas aventuras… Algún día escuché que este mundo es de los soñadores y que no hay ningún sueño demasiado grande para un espíritu lleno de valentía, disciplina y dedicación. Hoy es el inicio de nuestro propio sello discográfico Royalty Records", agregó el intérprete de "Felices los cuatro".

Su sello cuenta ya con dos estrellas: la cantautora colombiana Abril y la cantautora regional pop Paulina B. "Vamos a trabajar incansablemente hasta verlas brillar en lo más alto del firmamento. A parte de esto, los sueños no paran y por eso he decidido seguir expandiendo mi compañía Royalty World Inc con diferentes unidades de negocio", dijo Papi Juancho, haciendo alusión su productora visual, fragancia y línea de ropa, el mezclal y otros proyectos que continúan en construcción.

"Gracias infinitas a mis maestros de vida que me han acompañado hasta este punto y son parte indispensable de estos sueños y sobre todo a usted, mis fans. Gracias por dejarme construir un legado que ojalá dure por mucho tiempo, ahora si… Que comience el juego", concluyó.

Sobre el sello discográfico que está despegando habló Maluma en una entrevista que concedió a la revista Billboard, donde comentó que la idea de tener su propio sello es algo que lo persigue desde hace años. Sin embargo, no había estado en un momento adecuado para ello hasta ahora por su edad. "Sé que todavía soy muy joven, pero ahora es el momento en que me siento maduro, estable", explicó el reguetonero,

¡Enhorabuena, Maluma!

