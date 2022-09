Cubana Heidy Viciedo emociona cantando a dúo "Up Where We Belong" en concurso de talentos en Argentina

La cantante y compositora cubana Heidy Viciedo logró emocionar al jurado y a todo el público del programa argentino “Canta Conmigo Ahora”, con una interpretación junto a uno de los concursantes.

El dueto de Heidy y Mariano Rodríguez, cantando "Up Where We Belong", tema principal de la película An Officer and a Gentleman (1982), ha circulado en la redes sociales y en medios de prensa por el espectacular performance que lograron ambos en el escenario y sus increíbles voces.

“Fue una noche sublime, mágica, especial y absolutamente llena de emociones. Gracias música por todo lo que me das. Gracias Marce por hacernos visibles. Nosotros, los músicos, te necesitamos”, compartió Heidy en su perfil de Instagram junto al video de ese momento.

“¡Qué programa del bien! Estoy tan agradecida! Mi gente linda del jurado, mis amigos. Las devoluciones tan llenas de amor. Si este dúo te atravesó, entonces el trabajo está bien hecho (de eso se trata)”, aseguró la hija del fallecido entrenador cubano de boxeo, Leonel Viciedo Domínguez.

Heidy acompañó a Mariano en el plató durante una fase del show argentino de talentos en la que cada concursante tiene la posibilidad de cantar junto a uno de los miembros del jurado, del que la cubana forma parte.

El dulce tono de Heidy se mezcló con la voz grave de Mariano para crear una atmósfera única que ambos sellaron con un beso.

Con esta actuación, el camionero que llegó al programa y se convirtió en uno de los favoritos, logró colarse entre los 14 finalistas del show.

Heidy Viciedo llegó al jurado de “Canta Conmigo Ahora” luego de una carrera en la música que comenzó en Cuba en los años 90 cuando fundó el trío de música soul a cappella Café Soul y que continuaría en México.

La cantante, natural de La Habana, adquirió mucho reconocimiento al adentrarse en el mundo del doblaje de canciones para el cine. A partir de 2003, la voz de Heidy comenzó a aparecer en las versiones en español de importantes películas de Disney.

El cantante, compositor y productor británico Phil Collins la escogió para que interpretara la canción “Grandes espíritus” en la película Tierra de osos, que en inglés estuvo a cargo de Tina Turner.

Después de esta experiencia le siguieron otras, como los temas para los filmes La princesa y el sapo, About Adam, Kim Possible y de series como Scrubs, The Proud Family, That's So Raven, Phineas & Ferb, entre otros doblajes.

En una entrevista para “Teleshow”, la compositora, que ha compartido escenario con Pablo Milanés, confesó que llegó al país sudamericano porque se enamoró de un argentino, con quien se casó y tuvo dos hijos: Iñaki en 2007 y Dante en 2011.

En el diálogo con el programa televisivo, Heidy habló de la añoranza que siente por su país natal y la familia que dejó en Cuba, y recordó con mucha tristeza el fallecimiento de su padre en 2020, un hecho que la golpeó muy duro porque, debido a las restricciones por la pandemia de COVID-19, le impidieron acompañar a su madre en ese momento.

Sobre Cuba dijo en la entrevista: “Es un país maravilloso, que amo, porque es mi tierra, mi fango, mi barro. Nosotros con una lata y un palo hacemos música desde las siete de la mañana hasta las siete del otro día. Tratamos de estar lo más arriba posible, de ser alegres, llevamos eso en la sangre. Somos activos, personas caribeñas que le ponemos garra, y si no fuera por eso, no sé qué pasaría”.

Aunque sabe que muchos de los gratos recuerdos de su isla son solo eso, prefiere conservar las cosas buenas: “Siento que se quedó en el tiempo de lo que pudo llegar a ser. Me quedo con todas las cosas positivas que tiene como país, que son mucho más que las negativas, y que son solo de un sector. El pueblo cubano va siempre para adelante, para atrás ni para tomar impulso”.

Este año Heidy lanzó un nuevo disco, Negra, en el que incluyó canciones de su autoría y otras que son versiones en español de temas muy reconocidos, como “Vogue” de Madonna.

