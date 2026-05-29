La Diosa, la mamá más orgullosa en la graduación de su hijo Axel: «Siempre tuve el miedo de no sacarlo de Cuba»

La cantante cubana La Diosa (Dianelys Alfonso Cartaya) compartió un emotivo vídeo en Instagram celebrando la graduación de su hijo mayor, Axel, en el que se mostró visiblemente emocionada y confesó uno de sus mayores miedos como madre: no haber podido sacarlo de Cuba a tiempo.

«Siempre tuve miedo de no poder sacarlo de Cuba y dejarlo en un lugar tan miserable donde no podía estudiar una carrera y tener una vida digna, donde me daba miedo que tuviera que pasar por el servicio militar, aquello me aterraba», declaró la artista en el vídeo de casi 14 minutos.

La cantante, que llegó a Miami con su familia a inicios de 2023 mediante parole humanitario, describió la graduación como el cumplimiento de un sueño que en algún momento temió imposible.

«No existe emoción más grande que esta», dijo al inicio del vídeo, antes de romper en llanto recordando a Axel de pequeño: un niño rubio, tranquilo y disciplinado que nunca le dio problemas.

Axel, que cumplió 17 años en junio de 2025, nació en Niza, Francia, donde La Diosa residió tras vivir en Milán, Italia, lo que hizo que el joven creciera con tres idiomas simultáneos: francés, italiano y español.

Su adaptación al sistema educativo estadounidense no fue sencilla, pues llegó con una edad más avanzada que su hermana menor Rachel y sin dominio del inglés.

Sin embargo, La Diosa destacó con orgullo que su hijo superó todos esos retos: «Qué orgullo tan grande que Axel me haya dado unas notas tan buenas este año y el año anterior también».

El camino hasta este momento estuvo marcado por episodios difíciles. En agosto de 2022, La Diosa despidió a Axel en el aeropuerto rumbo a Europa, convencida de que era lo mejor para él.

Meses después, en noviembre de 2022, Axel fue asaltado con cuchillo en La Habana, donde le robaron el celular y las chancletas. La Diosa denunció el hecho públicamente y días después informó que el agresor había sido capturado.

En el vídeo, la artista también dedicó palabras de reconocimiento a su esposo, Rey El Mago, productor musical que asumió a Axel como hijo propio desde pequeño.

«Cuando tienes hijos de otra persona siempre tienes que escoger un hombre maravilloso y ese hombre es Rey, que se ha encargado de todo de Axel desde pequeño hasta el día de hoy», afirmó.

La Diosa también recordó con emoción a sus padres fallecidos, expresando su deseo de que pudieran ver desde el cielo la graduación de su nieto.

«Si mi mamá estuviera viva, estuviera tan orgullosa así como yo de Axel. Mi papá, que conoció a Axel, estuviera súper orgulloso de Axel», dijo emocionada.

Tras la ceremonia, la familia celebró con una cena de sushi, el plato favorito del graduado.

«Lo logré, logré... salvarlo, como yo siempre digo», resumió La Diosa, con una frase que condensa años de sacrificio, distancia y esperanza.