Troles de la Seguridad del Estado atacan a Ulises Toirac en redes

Dos troles de la Seguridad del Estado arremetieron este jueves en Facebook contra Ulises Toirac al compartir como “inéditas” imágenes de un tratamiento médico a que se sometió el humorista, y aprovechar para reprocharle su presunta ingratitud con “la revolución”, ello en referencia a la postura crítica que mantiene el comediante hacia aspectos de la realidad de la isla.

Los perfiles de Facebook “Legionario Cubano Siempre” y “Borge Alex” utilizaron en ambas publicaciones un tono degradante y agresivo contra el popular comediante.

“Amigos cercanos nos enviaron fotos de Ulises Toirac (Chivichana) demostrando cuánto debe agradecerle a la Revolución. Se ve en las imágenes con un importante tratamiento médico y gratuito en Cuba, después del intercambio de experiencias con Ota Ola (la garrapata de potrero)”, escribió Legionario Cubano Siempre en Facebook.

“Repaso para los mal agradecidos y mercenarios. ‘Con la verdad somos más fuertes'”, concluyó la publicación, que fue recibida con una avalancha de comentarios, una parte de ellos sumando agresividad e irrespeto hacia el humorista, pero otra buena parte saliendo en defensa de Toirac y arremetiendo contra la falsa idea de la gratuidad y las eternas bondades del sistema sanitario cubano.

(Fuente: Captura de Facebook/Legionario Cubano Siempre)

Borge Alex, que se trata a sí mismo como “el domador de gusis”, poco después se hizo eco de las mismas fotos.

“Me hace falta que me enseñes después la factura de la atención médica, es solo para mostrárselo a Alain Paparazzi Cubano a Ultrack Live a Mario J. Pentón a Alexander Otaola y a mi queridísimo inflador Yotuel”, escribió “el domador de gusis” en la citada red social, mencionando el nombre de algunos influencers que mantienen una actitud de claro enfrentamiento con el régimen.

“De veras que hay que tener la cara durísima para decir las payasadas que tú dices y después salir en las redes atendiéndote de manera gratuita en un hospital de la dictadura. Tú lo que eres es otro payasón más”, concluyó Alex su agresivo post.

“¿Inéditas? Buaaaajajajajajajajaja. Otra vez la Legionaria y sus Muchachitas”, se limitó a contestar el humorista atacado en una de las publicaciones.

Resulta que las fotos presuntamente "inéditas" las había compartido el propio Toirac en Facebook en febrero de 2020 junto a un texto en el que, además de describir el procedimiento médico a que fue sometido para tratar sus hernias discales, agradeció enfáticamente al personal que lo atendió.

(Fuente: Captura de Facebook/Ulises Toirac)

“Hay salud pública en todas las ciudades que viví!! #madrid #paris #buenosaires y me atendieron sin pagar un peso. Además también me dieron muchos abrazos. Esta foto no dice nada especial #patriayvida La verdad os hará libres”, escribió Yotuel en los comentarios a una de las publicaciones de los troles..

“En primer lugar, no hay nada que agradecer. En segundo lugar, Ulises Toirac jamás se ha referido de manera irrespetuosa a los médicos cubanos. Tercero: los servicios de salud en Cuba han declinado aceleradamente en los últimos años, incluso antes de la pandemia. Lo que hoy se ve en los hospitales cubanos da pena y pavor”, indicó la periodista independiente de Cubanet, Anay Remón.

"Ustedes son continuidad de la degradación robo ilusionaria. Los únicos que agradecen lo que por derecho les pertenece, son los esclavos”, sentenció Yanilys Sariego, una madre cubana que se ha pronunciado contra el gobierno en varias ocasiones.

“Gratis en esta vida no hay nada. El sistema de salud lo pagan todos los cubanos con el salario que no le pagan acorde a su trabajo. Pasamos servicio militar, servicio social, trabajos voluntariamente obligados y más, para que digan que la salud es gratis. Eso es una falacia mayúscula”, escribió otro internauta.

"En España la salud es gratuita y después puedes expresarte como quieras. ¡Y no hay que dar las gracias por ello! A ver si dejamos el cuento viejo de que sólo en Cuba la Salud es 'gratuita”", sentenció otro cubano.

Ulises Toirac: "A los médicos cubanos no les cabe el corazón en el pecho"

En septiembre de 2021, hace justo un año, Ulises Toirac publicaba por estas fechas un mensaje de reconocimiento a la labor de los médicos de la isla, en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus y las deficiencias que deben encarar a diario. “No puedo imaginar lo que es ser médico ahora mismo en Cuba y trabajar en zona roja”, escribió Toirac entonces.

“Por más que he hablado con algunos de ellos, conocidos o no, por teléfono, por chat... Preguntando, indagando en los motivos y las consecuencias, no puedo tener una idea de lo que es no contar en primer lugar con toda la protección deseable (y necesaria) para sí mismos, ni todo el arsenal indispensable para tratar a sus pacientes”, agregó.

El humorista admitió entonces “la profesión médica ejercida en bien del ser humano es respetable en todo el mundo”, pero concluyó que en el caso de los médicos cubanos no les cabía el corazón en el pecho, ello en referencia a las dificultades de todo tipo que los sanitarios cubanos deben enfrentar para ejercer su profesión.