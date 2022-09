Periodista que donó parte de su hígado a niña cubana: "Dios tocó mi corazón"

Roxana Romero Rodríguez, la periodista oficialista que donó parte de su hígado para trasplantar a una niña cubana, confesó que Dios tocó su corazón y por eso se pudo obrar el milagro de la vida.

"Si yo no me hubiese enterado probablemente no hubiera pasado nada, pero yo estaba allí, en ese momento y a esa hora", dijo la joven reportera tras recordar cómo a través de una colega que una menor de edad necesitaba un donante de hígado.

Romero Rodríguez, de 28 años y natural de Guantánamo, confesó que le resultaba imposible ignorar la situación y poner en riesgo la vida de una niña, teniendo ella la posibilidad de donar el órgano.

"Eso sería como dejar que alguien muriera", agregó.

La periodista del Canal Caribe desveló que su actitud altruista es reflejo de todo lo que aprendió en su entorno familiar más cercano.

"Vengo de una familia donde la solidaridad es una virtud común. La solidaridad y la fe son difíciles de explicar y Dios lo hizo posible", detalló.

Con el apoyo de la familia, y de manera especial su madre y hermana, Romero Rodríguez siguió adelante en su empeño de ayudar e ignoró todo el tiempo las opiniones que se generaron a favor o en contra de lo que decidió hacer.

"Con esas dos persona yo tenía suficiente para enfrentarlo", agregó.

Uno de los grandes impactos que sufrió Romero Rodríguez fue ver la cantidad de menores de edad que están a la espera de un trasplante de hígado en el Hospital Pediátrico "William Soler", de La Habana.

"Ojalá que siempre aparezca un donante vivo o cadavérico para cada niño en Cuba que necesita una operación", dijo. "Anímicamente golpea mucho cuando ves qu niños tan pequeños están luchando como campeones por la vida".

Hasta la fecha en el "William Soler" se han realizado más de 90 trasplantes hepáticos, el más reciente fue el que recibió la pequeña cubana, que si bien no se ha revelado ningún detalle sobre su identidad, se supo que evoluciona favorablemente y el organismo responde bien al tratamiento.

En la cirugía, que duró más de 20 horas, participaron especialistas de otros dos hospitales de La Habana y fue posible extraer un 40 % del hígado izquierdo

Yoandy Garrido Díaz, psicólogo y coordinador de trasplantes, confirmó que se realizaron todas las pruebas necesarias para descartar cualquier problema y todo indicó que se podía llevar a cabo la operación.

"La única respuesta que tengo para dar es que es un acto de fe y de amor", aseguró el experto cubano.