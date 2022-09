Primer ministro Marrero afirma que el gobierno cubano atiende las causas de la emigración

El primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, afirmó este viernes que el gobierno de Miguel Díaz-Canel se preocupa y atiende las causas de la emigración, y las focalizó en asuntos relacionados con la miseria y vulnerabilidad de segmentos de la población.

En medio del mayor éxodo migratorio en la historia de Cuba, cuando más de 200 mil personas se han aventurado en peligrosas y costosísimas travesías para escapar de la isla en el último año, Marrero Cruz declara que las autoridades del régimen cubano procuran detener esa hemorragia con parches de políticas públicas a las que destinan cada vez menos recursos.

Reunido con la Comisión de Atención a la Dinámica Demográfica en Cuba, el primer ministro aseguró que trataron “temas referidos a la fecundidad, nacimientos, hogares maternos, casas de niño sin amparo familiar, migración y hogares de ancianos”.

“Estos temas tan sensibles y medulares para nuestra sociedad están siendo analizados directamente por el Gobierno de Cuba, en aras de estimular la natalidad, mejorar la calidad de vida de la tercera edad y atender las causas de la migración”, señaló.

La dinámica demográfica de Cuba señala desde hace años una tendencia creciente al envejecimiento de la población. La emigración, compuesta en su mayoría por jóvenes que perciben el agotamiento del modelo social de la llamada “revolución” -y huyen de su falta de oportunidades, pobreza y represión-, está entre los factores que inciden en esa dinámica.

Sin embargo, solucionar problemas como la vivienda, hogares de ancianos, o brindar ayudas a embarazadas, familias vulnerables y otras políticas sociales, no parecen propuestas realistas basadas en un análisis riguroso de los factores que inciden en la emigración y en la baja natalidad.

En un esfuerzo más por aparentar las formas de un gobierno propio de país subdesarrollado, sin otras “anomalías” que los desequilibrios macroeconómicos y sociales, Marrero Cruz asoció el masivo flujo migratorio a cuestiones de política económica y social, en línea con el discurso oficial del régimen cubano, que pretende equiparar el mayor éxodo de su historia a fenómenos migratorios comunes en otros países tercermundistas.

“Cada municipio en nuestro país tiene una situación diferente, y en base a esto se debe asignar un presupuesto para la construcción, ampliación o reparación de las viviendas a madres con 3 o más hijos y personas en situación de vulnerabilidad”, tuiteó el primer ministro sin ofrecer datos sobre partidas presupuestarias o ejecución de obras.

Sin embargo, tras esa comunicación que imita la de un ejecutivo “normal” en un sistema democrático -donde los ciudadanos cambian a sus gobernantes si no resultan eficaces, mienten, roban o abusan de su poder-, queda expuesta la verdadera motivación del régimen cubano, que no es otra que permanecer en el poder totalitario que ejercen desde hace más de sesenta años.

Y los cubanos se dan cuenta, y comentan cuáles son las verdaderas causas de la emigración. ¿La baja natalidad? Sí, pero porque los bebés que “nacen, después no tienen comida”, señaló un cubano.

“¿Qué es preferible y qué es lo que está pasando hoy en Cuba? No tener hijos; las mujeres no están pariendo, no quieren ver que sus hijos sufren por hambre, es lógico. No tienen asegurado el relevo generacional. Cuba muere lentamente y es un hecho”, añadió.

Otro internauta le aconsejó a Marrero Cruz que no perdiera el tiempo analizando. “¡Las causas de la emigración y de que no quieran tener hijos en Cuba son ustedes! ¡Los cerdos Comunistas del PCC y su dictadura fracasada!”, opinó.

“Compadre, qué natalidad, qué calidad de vida, si las 2 edades necesitan leche y ustedes no pueden garantizar ni eso. Ustedes se montan en sus Mercedes y Toyotas, y se les olvida o se hacen los locos. Ustedes, como gobierno, no tienen nada para resolver algún problema de la sociedad”, afirmó un tercero.

A mediados de julio, cifras oficiales publicadas por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) indicaron que Cuba registró en el último año el mayor descenso de su población desde 1980. El organismo señaló que en 2021 residían en Cuba 11,113,215 personas, lo que representaba 68,380 menos que las contabilizadas el año anterior.

Por su parte, las autoridades estadounidenses revelaban a inicios de agosto que el flujo migratorio de cubanos por vía terrestre batía un nuevo récord al alcanzar un nuevo pico de 177,848 registrados por puntos fronterizos que solicitaron refugio político, en lo que clasificaba como el mayor éxodo irregular desde Cuba en la historia de Estados Unidos.