Manuel Marrero a Raúl Castro: «Felicidades y vida larga, porque lo necesitamos»

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El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz dedicó este jueves un mensaje de apoyo y felicitación a Raúl Castro, acusado penalmente por Estados Unidos por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, con una frase que resume la postura del régimen ante la presión internacional: «Felicidades en su próximo cumpleaños y vida larga, porque lo necesitamos».

Marrero pronunció las palabras desde un escenario público, en el marco de los actos de respaldo que el régimen organizó el jueves en centros laborales de todo el país, convertidos en escenarios de apoyo al exgobernante tras la acusación federal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el pasado miércoles.

«Debemos enviar desde este escenario el apoyo a Raúl», dijo el primer ministro, y cerró con la consigna: «¡Raúl, estamos con usted!».

En paralelo, Marrero publicó en su cuenta de X una serie de mensajes bajo el hashtag #95DeRaúl, en alusión al próximo 95 cumpleaños de Castro, que se celebrará el 3 de junio de 2026.

«¡El pueblo de Cuba está con Raúl! Y ese respaldo no es formal, sino que nace de profundos sentimientos de amor, respeto y admiración. Nuestro pueblo, que ha parido hijos extraordinarios, sabe de qué lado está la verdad. La integridad del General de Ejército es incuestionable», escribió Marrero en la red social.

En otra publicación, el primer ministro recurrió a la ironía retórica para blindar al exgobernante: «Raúl puede ser acusado, sí, de ser digno, modesto como su nombre, firme, humano, padre de familia y de Revolución, fidelista, el más grande de todos. Raúl puede ser acusado, sí, de ser ejemplo».

Las declaraciones se producen dos días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos penales federales contra Castro por su responsabilidad en el derribo de las avionetas civiles el 24 de febrero de 1996, que causó la muerte de cuatro ciudadanos estadounidenses: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario Manuel de la Peña y Pablo Morales.

Los cargos incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos individuales de homicidio, y fueron votados por un gran jurado federal en Miami el 23 de abril de 2026, aunque desclasificados el miércoles coincidiendo con el Día de la Independencia de Cuba.

La pieza central de la acusación es una grabación de audio de junio de 1996 en la que Castro ordena: «Túmbenlos en el mar cuando se aparezcan», y el expediente se sustenta en más de 10,000 páginas de documentos desclasificados del FBI sobre la llamada «Operación Venecia».

El día del anuncio, Marrero ya había calificado la acusación de «farsa fabricada por Washington» y defendió el derribo como «legítima defensa», mientras que Miguel Díaz-Canel la tachó de «acción política, sin ningún basamento jurídico».

La acusación tiene un alcance principalmente simbólico: Castro, de 94 años, nunca ha pisado suelo estadounidense y no existe tratado de extradición entre ambos países.

El fiscal general interino Todd Blanche fue contundente al anunciar los cargos desde la Freedom Tower de Miami: «Durante casi 30 años, las familias de cuatro estadounidenses asesinados han esperado justicia. Si matas estadounidenses, te perseguiremos».