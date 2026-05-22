Ministra de Justicia apoya a Raúl Castro: «Estoy con los que no se doblegan»

La ministra de Justicia de Cuba, Rosabel Gamón Verde, respaldó este jueves a Raúl Castro y afirmó sentirse «honrada» de figurar en la lista de funcionarios sancionados por Estados Unidos, describiéndose como alguien que «no se vende» y «no se dobla».

En declaraciones difundidas en redes sociales, Gamón Verde calificó el acto como «una reafirmación revolucionaria del apoyo irrestricto de nuestro pueblo a nuestra revolución, a nuestros líderes y por supuesto a nuestro general de ejército, líder de la revolución cubana».

La ministra descartó de plano los cargos penales presentados por Washington contra Raúl Castro: «El primer lugar es otra de las patrañas del gobierno de los Estados Unidos, del imperialismo, para denigrar a los líderes y dirigentes de nuestra revolución. Todo lo que anuncian sabemos que es mentira».

Sobre su propia inclusión en la lista de sancionados, dijo: «Si ellos creen que estoy en el listado de los que no se venden, de los que no se doblegan, de los que no pueden comprar y de los que defienden nuestro proyecto, pues yo siento honra de estar en esa lista».

Gamón Verde figura entre los 11 funcionarios cubanos sancionados por EE.UU. el 18 de mayo, bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada por Donald Trump el 1 de mayo, dirigida contra responsables de la represión en la isla.

El pronunciamiento de la ministra se produce dos días después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. desclasificara los cargos penales contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, que causó la muerte de cuatro cubanoamericanos: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.

La acusación, presentada por un gran jurado federal en Miami el 23 de abril y mantenida sellada hasta el miércoles, incluye cargos de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves civiles y cuatro cargos de homicidio.

Junto a Raúl Castro fueron acusados cinco exmilitares cubanos: Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.

El régimen ha respondido con una ola de actos institucionales de respaldo: el primer ministro Manuel Marrero Cruz, el Consejo de Estado y el Parlamento cubano emitieron pronunciamientos en defensa de Raúl Castro, todos calificando la acusación de «farsa» e «imperialismo».

Gamón Verde fue designada ministra de Justicia en diciembre de 2025, cuando asumió el cargo en medio de cambios y crisis, propuesta por el presidente de la República y aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional.

El derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate fue el detonante de la Ley Helms-Burton, que endureció el embargo estadounidense contra Cuba, y permanece como uno de los crímenes más documentados del régimen cubano contra civiles.