El cantautor cubano Pedro Luis Ferrer cumple 70 años este 17 de septiembre y lo festejará con un concierto en el James L Knight Center de Miami.

"Sin dudas, será para mí una ocasión formidable para festejar también mi fructífero y modesto quehacer artístico", dijo Pedro Luis Ferrer en su perfil de Facebook.

El mensaje se publicó en agosto, pero este jueves el músico reiteró la cita en el James L Knight Center de Miami el sábado 17 de septiembre de 2022, durante una entrevista en AmericaTeVeCanal41.

En la entrevista se refirió a temas como el origen revolucionario de su familia, la proyección crítica de su obra, su relación con el público de diversas generaciones, el empleo del humor en las letras de sus canciones y su postura política actual con respecto al régimen.

"Mi mamá siempre decía 'Ten cuidado con esas canciones' o 'Eso pasa porque Fidel no lo sabe' y esas canciones en realidad no las hice por ninguna intención contrarrevolucionaria. Nunca tuve nada que ver con la contrarrevolución. Las hice para que Fidel se enterara. Es la verdad", dijo el artista.

Explicó que sería una ingenuidad pensar que no hubo dentro de la revolución gente que intentó ser crítico para conducir al país a un estado de derecho. "Yo decía 'esto no puede ser la revolución, esto son desviaciones'. Después pasa el tiempo y un día te enteras de que esas cosas se hicieron por ideas de Fidel", dijo.

Ferrer pretende aprovechar el concierto de este sábado para interpretar "un manojo de canciones nacidas y estrenadas día a día, a veces contra viento y marea, en el entrañable archipiélago" cubano.

"Será una noche intensa de lirismo, humor y reflexión, bajo la añeja gama sonora proveniente de la herencia musical y poética isleña: guaracha, son, changüisa, canción, décima, cuarteta, sonetos...", auguró el artista a sus seguidores.

El músico explicó que por distintas razones lleva años fuera de Cuba, radicado en Miami y alejado de los escenarios cubanos, algo que confesó le causa tristeza.

"No puedo negar que también me habría gustado, al arribar a este septuagésimo cumpleaños, actuar para el público de la isla que siempre me acogió con respeto y cariño. Rememoro con ilusión aquellos escenarios de nuestras ciudades y pueblitos.

Mencionó que repasa con cariño actuaciones donde los cubanos de a pie coreaban con el inolvidables canciones como Abuelo Paco, 100% cubano, Yo no tanto como él, Amigo Palero, El tiene delirio de amar varones, Marucha la jinetera, Mariposa, En espuma y arena, Inseminación Artificial (Pijirigua), o Ay, qué felicidad, como me gusta hablar español.

