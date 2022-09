Denuncian estado de calles del Cotorro, en La Habana, tras muerte de niña en inundación 

Vecinos del Cotorro, en La Habana denuncian el deplorable estado de las calles de ese municipio, tras la muerte de una niña en una inundación provocada por las lluvias en esa localidad de la capital cubana.

“Hoy, después de los tristes acontecimientos de ayer, me decido por primera vez a escribir algo en este grupo. Es que la indignación por lo sucedido es tanta que la gran pregunta que todos nos hacemos es ¿qué hacían estas dos niñas después de semejante aguacero solas en la calle? ¿Dónde estaban sus padres? Es una gran irresponsabilidad, en la cual ya sabemos se lamentó la pérdida de una de las nenas. Pero mi mayor preocupación ahora es la siguiente: esto pudo sucederle a cualquiera, ya sean grandes o pequeños, simplemente por el deterioro bestial que tienen las calles de este municipio”, refirió este domingo en el perfil de Facebook Revolico en el Cotorro la usuaria Greter León, quien aseguró residir en esa localidad de la capital cubana.

La usuaria también comentó que muchos le dirán que ese deterioro es en toda La Habana, pero que ella vive en una zona del Cotorro donde residen también taxistas que prestan servicios especiales a enfermos para traslados a hospitales y en funerarias, pero que ya “estos choferes no pueden llegar a sus casas porque las condiciones de las calles no lo permite por los salideros de aguas albañales que se cruzan con agua potable. Esto es de conocimiento del intendente, de la delegada y creo que del Cotorro entero, pero no se revuelve nada”.

Captura Facebook/ Revolico en el Cotorro

“Con esto quiero hacer un llamado de atención, primero a salvaguardar la vida de nuestros hijos, y segundo, que, por favor, alguien se conduela y tome alguna medida. Las calles del Cotorro están quedando en el pasado, ya no son calles, son cráteres, y sucesos como los de ayer pueden suceder en cualquier lugar y a cualquier persona”, apuntó además en la publicación, en la que comparte fotos de una calle en la esquina de su casa durante y después del aguacero, que terminó en tragedia para una familia de ese municipio.

En la publicación otro usuario apuntó que “en la misma central del Cotorro, en la acera, hay un hueco enorme y peligroso que cualquiera cae ahí… y al frente de la florería hay otro, que hace unos días cayó una patrulla ahí”.

“Así mismo, no hay una calle en el Cotorro que sirva. Yo vivo en 99, frente al círculo, todo eso se llena de agua hasta la altura de la cintura, hace más de seis meses hay una alcantarilla que se hundió y ya es un hueco muy profundo. Hace poco, mi esposo y otros vecinos tuvieron que socorrer a una señora que se cayó en el hueco con la calle inundada y por poco se ahoga. En el aguacero pasado fue un P2 [ómnibus público] el que se metió en el hueco y tuvo que venir la grúa. Yo pregunto, ¿qué tiene que pasar para que vengan a arreglar el hueco? Que alguien tenga un accidente más grave. Por ahí pasa todo el mundo, porque es una zona céntrica. Dios mío, qué están haciendo los dirigentes del municipio, porque realmente no hay avances”, dice otro de los comentarios que ha generado la publicación de Greter León.

Captura Facebook/ Revolico en el Cotorro

También otra usuaria refiere que “tengo 35 años y siempre viví en el Cotorro, y desde que tengo uso de razón, cuando llovía esas zonas siempre se inundaban. Ese deterioro lleva muchísimos años, solo que hasta que no pasan las desgracias, nadie lo menciona. Esos problemas iban solucionados desde hace una vida, pero naturalmente como todo, a nadie le importa las condiciones de nuestro país, que van siempre empeorando más y más”.

Este domingo trascendió el ahogamiento de una menor, de 10 años, tras ser arrastrada por la corriente en una inundación en el municipio del Cotorro.

La menor falleció en la tarde del sábado cuando intentaba cruzar una calle inundada junto a otra menor, refirieron este domingo usuarios del perfil en Facebook Revolico en el Cotorro.

Captura Facebook/ Revolico en el Cotorro

Según la información recopilada en el citado perfil, el agua desbordad arrastró a las dos menores cuando intentaban cruzar la calle y aunque un vecino se lanzó a socorrerla una se le fue de las manos y se ahogó.

La menor fallecida fue encontrada después de dos horas de estar bajo el agua por los bomberos, apuntó otro usuario, quien aseguró haber estado en el lugar de los hechos junto a los socorristas.

El incidente ocurrió frente al policlínico Efraín Mayor del Cotorro (por la Campana) y aún las autoridades de la isla no se han pronunciado por esta tragedia, que dejó como saldo a una menor fallecida. La otra logró sobrevivir. Ambas eran primas.