Lo usual: Cuba enfrenta nuevo día de severos apagones con varias termoeléctricas fuera de servicio

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Cuba amaneció este domingo con una nueva jornada de apagones severos, en lo que se ha convertido en una rutina sin solución a la vista para millones de cubanos.

Según la nota informativa oficial de la Unión Eléctrica, a las 06:00 horas la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional era de apenas 1,100 MW frente a una demanda de 2,750 MW, con 1,670 MW afectados desde la madrugada.

El sábado, la situación fue igualmente crítica: el servicio se interrumpió por déficit de capacidad durante las 24 horas, incluido todo el horario de la madrugada, y la máxima afectación alcanzó los 1,991 MW a las 22:00 horas, agravada por la salida de emergencia de la unidad cuatro de la CTE Cienfuegos.

Para este domingo, la Unión Eléctrica estima que en el horario de la media la afectación será de 1,600 MW, y que durante el pico nocturno la disponibilidad llegará a apenas 1,140 MW frente a una demanda máxima de 3,100 MW, lo que arroja un déficit de 1,960 MW y una afectación prevista de 1,990 MW para ese horario.

Entre las principales incidencias del día figuran averías en la Unidad 1 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, la unidad de la CTE Antonio Guiteras, la Unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez y las Unidades 3 y cinco de la CTE Antonio Maceo.

Además, están en mantenimiento la Unidad cinco de la CTE Mariel, la Unidad seis de la CTE Renté y la Unidad cinco de la CTE Nuevitas, mientras que las limitaciones en la generación térmica suman 341 MW fuera de servicio.

Como único alivio parcial, la Unión Eléctrica prevé el completamiento de la unidad dos de la CTE Santa Cruz con apenas 40 MW adicionales para el horario pico, una cifra insignificante frente al déficit proyectado.

Los 54 parques solares fotovoltaicos generaron 3,804 MWh el sábado, con una potencia máxima de 501 MW al mediodía, pero su aporte es nulo durante la noche, precisamente cuando se concentra la mayor demanda y los peores cortes.

Este domingo se enmarca en lo que ha sido el mes de mayo más oscuro del año: el 13 de mayo se registró el déficit récord de 2,153 MW, y tres días después la afectación llegó a 2,041 MW, dejando sin electricidad simultáneamente al 51% del país.

La CTE Antonio Guiteras, la mayor termoeléctrica del país con 38 años de operación sin mantenimiento capital, acumuló su novena avería del año el 14 de mayo, y sigue fuera de servicio este domingo.

El propio ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció públicamente que la situación es «tan aguda, crítica» y que en La Habana los cortes superaban las 20 y 22 horas diarias, muy lejos de la promesa que él mismo hizo en diciembre de 2025 de una situación «ligeramente mejor en la estabilidad del SEN» para este año.

La crisis ha desatado una ola de protestas: el Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 1,245 protestas en marzo y 1,133 en abril de 2026, con cacerolazos, barricadas y fogatas en al menos 12 municipios habaneros en mayo, en lo que representa la mayor ola de conflictividad social desde el 11 de julio de 2021.