Camilo cuenta cómo casi le echan de su propio concierto

Camilo vivió uno de esas situaciones que nunca esperas que te pasen como una estrella internacional de la música. ¡Casi le echan de su propio concierto!

Fue antes de subirse al escenario en Orlando, cuando el cantante colombiano se encontraba entre bastidores seguramente preparándose para salir a tarima y dar lo mejor de sí mismo a su público cuando una persona de seguridad le paró. Al no llevar una acreditación, el de seguridad, que no lo conocía, lo quiso sacar del recinto. Por suerte, alguien apareció e impidió que se lo llevarán.

Una anécdota que contó entre risas y con el sentido del humor que caracteriza al papá de Índigo. "Voy caminando hacia el camerino y me para alguien de seguridad de Orlando y me dice '¿donde está tu escarapela?' en inglés, y le contesto 'no tengo' y ahí me dice 'tú no puedes estar aquí'", comenzó explicando el intérprete de "Vida de Rico".

"Casi me echan de mi propio concierto", dice al final del vídeo que compartió relatando esta divertida historia, que acaba con el artista con el hombre de seguridad, ahora convertido en parte de su Tribu, como llama Camilo a sus fans.

Captura Instagram / Camilo

Camilo Echeverry está en plena gira. Un momento especialmente dulce para el artista que acaba de lanzar su tercer álbum de estudio De Adentro Pa Afuera, que incluye colaboraciones con Camila Cabello, Myke Towers y Alejandro Sanz.

Esta etapa de la vida del cantante cobra aún más dulzura por la llegada de su hija Índigo, fruto de su matrimonio con Evaluna Montaner. En familia están viajando y recorriendo el mundo con su tour, en el que también está cumpliendo algún que otro sueño. Como lo fue llenar el Ftx Arena de Miami.

