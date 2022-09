¡Se viene himno! Karol G adelanta cómo suena su próxima canción y revoluciona a sus fans

El próximo álbum de Karol G está cada día más cerca de ver la luz. Aunque la cantante colombiana todavía no ha desvelado la fecha exacta de su publicación, en uno de sus últimos conciertos advirtió que será dentro de poco. Una espera que se está haciendo larga a sus seguidores y que ha querido aliviar con el adelanto de su próximo tema.

Fue a través de TikTok que la Bichota compartió un vídeo escuchando los primeros treinta segundos de la canción. "No funcionamos, lo dimos todo pero no se nos dio. Por eso nos vamos, pero antes de irnos vamos a hacerlo por última vez, bebé, que en el amor no, pero en la cama nos entendemos", canta la artista de 31 años en el inicio del tema, que podría titularse "Porno", palabra que escribió junto al clip al colgarlo en TikTok.

"No borraré tu contacto y estoy al tanto por si volvemos", escribió sobre el vídeo, en el que mira a cámara sensualmente.

Las expectativas con esta canción están por las nubes desde el segundo en el que colgó este clip en la plataforma social. Un audiovisual que ya está circulando por todas partes y que tiene a todos impacientes por escucharla.

La pista ha sido producida por Ovy On The Drums, quien está detrás de muchos de los éxitos más sonados de Karol G. "Tusa", "Mamiii" o "Provenza" son algunos de las canciones en las que han colaborado la cantante y el productor, por lo que es de esperar que este tema sea otro hit que añadan a su lista de éxitos conjuntos.

El último lanzamiento que presentó la cantante colombiana fue "Gatúbela", junto a Maldy. Una canción de reguetón que supera los 80 millones de reproducciones en Youtube y que seguramente también forme parte de su próximo álbum. ¿Tienes ganas de escucharlo? ¡Nosotros sí!

