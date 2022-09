Otorgan Premio Nacional del Humor a Mario Aguirre

El Premio Nacional del Humor fue otorgado este año al actor cubano Mario Aguirre, lauro que distingue su destacada trayectoria artística de más de 55 años.

La decisión del jurado integrado por figuras del teatro y la crítica artística del país se dio a conocer en conferencia de prensa sobre el próximo 26 Festival del Humor Aquelarre, ocasión en la que el comediante recibirá el reconocimiento.

Tras conocer la noticia, Aguirre, de 74 años, dijo que llevaba años nominado al premio pero "a veces las cosas llegan cuando tienen que llegar", y se mostró satisfecho y agradecido al sentirse querido por el pueblo y sus colegas.

"Quiero reconocer a tres personas, que sin ellas no hubiera llegado a recibir este premio: Edwin Fernández, mi modelo de actor de comedia desde que tenía 18 y 19 años y actuamos juntos; Héctor Quintero, escritor y director de teatro, que me ayudó a desarrollar los personajes que yo iba inventando y creó otros para mí, y Lolina Cuadras, directora de televisión, que me abrió las puertas en espacios estelares de humorismo", manifestó el actor.

Nacido en 1948, Mario Rodríguez Aguirre -que adoptó Mario Aguirre como nombre artístico- ha incursionado en el cine, la radio, la televisión y el teatro, donde tuvo su formación principal de la mano de notables dramaturgos cubanos.

En sus comienzos en el teatro, contó con la guía de Elvira Cervera, maestra de actuación para niños, y de Roberto Garriga, fundador de la televisión, a quien agradece su formación como actor, según reconoció en una entrevista publicada en el sitio de la Agencia Artística de Artes Escénicas.

Luego, formó parte de Teatro Estudio, bajo la dirección de Vicente Revuelta, Premio Nacional de Teatro. En sus 12 años en el grupo, tuvo a directores como Berta Martínez, Héctor Quintero, José Milián, Raquel Revuelta, Armando Suárez del Villar, y posteriormente pasó al Teatro Musical de La Habana, donde también progresó como comediante y cantante.

Conocido por su versatilidad para interpretar tanto personajes dramáticos como humorísticos, es considerado por la crítica como uno de los más reconocidos representantes del teatro musical.

Aguirre encarnó personajes icónicos como Atanasio Pindueles, de gran aceptación popular y que hiciera reír a tantos cubanos. En una entrevista concedida a la periodista Digna Rosa Pérez Morejón tras anunciarse el premio, comentó que este personaje trascendió de tal forma que nuevas generaciones de cubanos lo llaman por el nombre de Atanasio sin haberlo conocido.

Según su testimonio, se convirtió en cómico "por accidente", pero su sueño era ser un gran actor e interpretar obras de Shakespeare, de Tennessee Williams, reveló.

En 2019 fue merecedor del Premio Actuar por la obra de la vida.

Artistas, críticos y otras personalidades artísticas cubanas reaccionaron con beneplácito al enterarse de la distinción al actor. El dramaturgo Norge Espinosa opinó que con Mario Aguirre el Premio Nacional del Humor se extiende también al teatro musical, "esa expresión a veces tan preterida”. El escritor y director de teatro dijo que con la proclamación de este lauro “se ha hecho un acto de justicia” pues, según sus palabras, hacía tiempo que merecía ese reconocimiento.

Captura de Facebook / Norge Espinosa

“Tanto en el teatro, como en la televisión, el cabaret y otros medios, Mario Aguirre ha sido fiel a su compromiso con el humor, que se lo ‘robó’, a pesar de que él soñara con ser un actor de grandes y muy severos clásicos”, escribió Espinosa en su emotivo texto.

Otras personalidades del mundo del humorismo se hicieron eco de las felicitaciones a Aguirre.

Captura de Facebook / Otto Ortiz

Otto Ortiz, quien reconoció haber recibido la noticia del lauro con gran satisfacción, expresó sobre Aguirre que es “una fuente inagotable de anécdotas” y comentó que “compartir con él es tener garantizada la alegría; domina la escena como pocos humoristas lo pueden hacer y viene del muy difícil teatro musical”.

En un homenaje realizado por el ICRT el año pasado a propósito del cumpleaños de Aguirre, fue calificado como un "histrión auténtico" por su manera de asumir "la poesía, la canción, incluso la declamación".

El Premio Nacional del Humor ha sido otorgado antes a figuras como la artista Juana Bacallao, el pintor, caricaturista e historietista cubano Arístides Hernández (Ares) y el humorista Octavio Rodríguez (Churrisco), entre otras.