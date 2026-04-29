Medio independiente 'La Hora de Cuba' recibe el premio Civil Rights Defender 2026

Vídeos relacionados:

El medio independiente cubano La Hora de Cuba recibió hoy el Civil Rights Defender of the Year Award 2026, otorgado por la organización sueca Civil Rights Defenders, convirtiéndose en el primer medio de prensa de las Américas en obtener este galardón.

El premio, anunciado este miércoles 29 de abril, es compartido con el medio independiente georgiano Netgazeti, también activo bajo un entorno autoritario. Acorde a la Fundación Nacional Cubano Americana (CANF), la Junta de Civil Rights Defenders justificó el reconocimiento con estas palabras: «Por su excepcional resiliencia y coraje en defensa de la libertad de expresión, el periodismo libre e independiente y la democracia».

La ceremonia de entrega tendrá lugar el 18 de mayo en Estocolmo, pero Henry Constantin, director de La Hora de Cuba, no podrá asistir. El régimen cubano le impone una prohibición de salida del país vigente desde 2019, que le ha impedido participar en eventos internacionales de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

El galardón visibiliza años de represión sistemática contra el equipo del medio, que opera desde Camagüey documentando la vida cotidiana, la escasez y los conflictos sociales en Cuba.

Solo en enero de 2026, Constantin fue arrestado en tres ocasiones distintas en menos de dos semanas. El primero ocurrió el 14 de enero, cuando Constantin desapareció durante 44 horas en La Habana, incomunicado y sin cargos ni orden judicial, mientras cubría los funerales de militares cubanos fallecidos en Venezuela.

Tras ser liberado el 17 de enero, el régimen lo detuvo por segunda vez esa misma semana en Camagüey, frente a la vivienda de su hija, donde agentes intentaron levantarle un acta por «incitar a potencia extranjera» y «ofender memoria de combatientes», que él se negó a firmar.

El 27 de enero, Constantin fue arrestado por tercera vez junto a la colaboradora Alejandra García, por agentes de la Seguridad del Estado en La Habana.

La represión no es nueva. En julio de 2021, Constantin y otros periodistas del medio fueron detenidos durante diez días en Camagüey por cubrir las protestas del 11 de julio. También fue detenido en diciembre de 2024 y en diciembre de 2023.

Constantin es vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, cargo que refuerza su perfil como referente del periodismo independiente en la isla.

Civil Rights Defenders fue fundada en 1982 en Suecia como Swedish Helsinki Committee for Human Rights y adoptó su nombre actual en 2009. En 2025, el mismo premio fue otorgado al Syrian Center for Media and Freedom of Expression.