Becky G posa en ropa interior en la nueva campaña de Skims de Kim Kardashian

Kim Kardashian continúa apostado por la diversidad en las campañas de su marca de ropa interior Skims. La empresaria quiere que todas las mujeres se sientan cómodas llevando sus prendas, y para ello suele elegir toda clase de mujeres para lucirlas en las imágenes de promoción. Y para la última ha sorprendido con algunos rostros reconocidos, entre los que está el de la cantante Becky G.

Para su nueva campaña de sujetadores, la hermana más famosa del Clan Kardashian quiere demostrar que se adaptan a toda clase de figuras y cuerpos, a la vez que las mujeres que los llevan se sienten cómodas y seguras. Y para ilustrar esta idea ha escogido a diferentes edades.

Brooke Shields, Chelsea Handler, Cassie, Indya Moore y Juliette Lewis son las mujeres que protagonizan junto a la cantante urbana la nueva campaña de Kim Kardashian.

La intérprete de "Mamiii" no podría estar más emocionada de formar parte de este proyecto y en sus redes sociales compartió algunas imágenes modelando la ropa interior de Skims. "Ahhh. Soy parte de la campaña de sostenes Skims entre tanta gente increíble. Como me gusta decir, muéstralo no lo escondas", comentó la joven de 25 años al pie de las fotos.

Kim Kardashian también compartió las fotos de todas las mujeres en su perfil de Instagram, donde tiene más de 330 millones de seguidores.

En la cuenta de la firma, hay un vídeo en el que escuchamos a todas las protagonistas de la campaña hablando de pechos. "Definitivamente mi madre es mi heroína de pechos", comentó Becky G en el clip.

Otra cantante hispana que protagonizó una de las últimas campañas de Skims fue Rosalía, quien ha demostrado en infinidad de ocasiones lo cercana que es a la familia televisiva.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.