Muere por dengue niña de 10 años en Granma

Melani Leyva Rodríguez Foto © Facebook / Dayana Rodriguez

La niña Melani Leyva Rodríguez, de 10 años, falleció en la madrugada de este martes en Guisa, provincia Granma, víctima del dengue, informaron personas del entorno familiar.

“Se complicó de repente y cayó en paro”, dijo a CiberCuba un familiar de la pequeña quien prefirió que su nombre no fuera mencionado. “Ayer mismo la ingresaron y todo ocurrió rápido”, agregó.

Melani fue llevada de urgencia al Hospital Provincial Pediátrico Docente General Luis Milanés Tamayo, en Bayamo, y a pesar de los esfuerzos del personal de salud no pudieron salvarle la vida. “A ella la atendieron bien, pero ella no lo soportó”, precisó la fuente.

Otra persona allegada a la familia confirmó la noticia a nuestro sitio web y denunció la falta de medidas de las autoridades cubanas para contener el dengue.

“Solo sé que murió de dengue, los detalles no los sé. Es que no hay campaña de fumigación, no hay vida, no es fácil. Solo tenía 10 añitos”, lamentó.

CiberCuba tuvo acceso a las declaraciones de un miembro del equipo médico del hospital pediátrico de Bayamo donde asegura que la pequeña llegó a la capital provincial por una remisión de Guisa "con dengue complicado".

Tras el fallecimiento de la niña por lo que el sanitario llama “mal seguimiento,…cambian los protocolos a partir de hoy. Se ha decidido se ingresarán todos los menores de 10 años, los pediatras no saben cómo van a hacer porque hasta los pasillos están saturados”, precisó.

De acuerdo con el profesional de la salud, en estos momentos hay al menos dos menores más en estado grave por complicaciones derivadas de la enfermedad en el centro hospitalario: “El dengue está acabando aquí. En estos días han muerto algunos niños en el infantil, más de lo habitual. Es triste”.

Recientemente, el diario oficial granmense La Demajagua reportaba una compleja situación epidemiológica en la provincia, tras el incremento de los índices de infestación del mosquito Aedes aegypti, trasmisor del dengue, en sus 13 municipios y un mayor número de enfermos con este virus.

El aumento se registró a partir del 1ro de septiembre en las ciudades de Bayamo, Manzanillo, Pilón, Campechuela, Yara, Río Cauto, Cauto Cristo y Guisa.

Hasta el momento de redactar esta nota, el centro médico infantil no había mencionado el deceso de la pequeña. En las redes sociales, en cambio, otros familiares y amigos expresaron su dolor por el fallecimiento de Melani.

“No tengo palabras para este momento, tu partida tan inesperada, nos deja en shock. Niña linda de solo 10 años. Te amamos”, dijo Dayana Rodríguez, mientras que en comentarios decenas de personas transmitieron sus condolencias.

Captura de Facebook / Dayana Rodriguez

"Dios mío qué tristeza, cuánto dolor para esa familia, lamentable pérdida de ese angelito, dios protégela con tu manto. EPD princesa Melany", dijo Wilbert Rosales.

Asimismo, el usuario Antonio Hernández Corona se unió a la consternación de la localidad por el fallecimiento de la niña: "Me sumo a ese dolor, perder una personita tan pequeña, que EPD, mis codolencias a su familiares, amigos y vecinos. Mi pueblo está muy triste".

Captura de Facebook / Dayana Rodriguez

A pocos kilómetros de Guisa, en el municipio de Contramaestre, perteneciente a la provincia de Santiago de Cuba, la niña Arlín Sailet Acuña Espinosa falleció a mediados de julio víctima de dengue hemorrágico.

Por esos días, dos pequeñas más, Kenia Orosco y Paola Patricia Rodríguez, murieron por la misma causa en el municipio Guanabacoa, en La Habana, y en la provincia de Cienfuegos, respectivamente.

Otras víctimas de lo que puede considerarse ya una epidemia han sido los profesionales de la salud. A principios de mes, trascendió la muerte de la ginecobstetra Yeliezer González y la epidemióloga Liana Delgado, ambas en Matanzas.

La semana pasada falleció, también por dengue, la enfermera Nelly Sánchez Espinosa, quien laboraba en el Hospital Materno de Cabaiguán, en Sancti Spíritus.

Al cierre de la semana pasada, se confirmó la transmisión del virus del dengue en todas las provincias cubanas, de las cuales Santiago de Cuba, La Habana, Guantánamo, Las Tunas, Matanzas y Mayabeque, y el municipio especial Isla de la Juventud, presentan mayor tasa de incidencia de casos sospechosos.

Este lunes, el Ministerio de Salud Pública advirtió que el riesgo de enfermar de dengue en Cuba es alto debido al aumento de los índices de infestación del mosquito Aedes aegypti en todo el país.

La alerta llega en la antesala de octubre y noviembre, cuando se acelera el período reproductivo del agente transmisor del arbovirus y podría ocurrir un significativo aumento de casos de dengue en el país y complicaciones derivadas de la enfermedad, en un escenario marcado por el colapso del sistema de salud y la falta de medicamentos y recursos.