Muere por dengue querida enfermera de Hospital Materno Infantil de Sancti Spíritus

La enfermera Nelly Sánchez Espinosa, trabajadora del Hospital Materno de Cabaiguán, en Sancti Spíritus, falleció este jueves como consecuencia del dengue, según informaron en redes sociales colegas y allegados.

“Hoy la Salud Pública en Sancti Spíritus está de luto. Ha fallecido la licenciada en enfermería Nelly Sánchez Espinosa, trabajadora del Hospital Materno Infantil del municipio Cabaiguán", escribió en Facebook Manuel Rivero Abella, director Provincial de Salud, quien no hizo referencia directa a la causa de la muerte, aunque numerosos reportes confirman que fue el dengue la causa del deceso de la trabajadora sanitaria.

(Fuente: Captura de Facebook/Manuel Rivero Abella)

El directivo precisó que Nelly era muy querida en la institución, y la definió como un “excelente ser humano” que ha dejado “huellas en el salón de partos donde laboró por más de 30 años”. Precisó, además, que la enferma fallecida había cumplido misión internacionalista en Angola.

Aunque el director del hospital donde trabajaba Nelly no hizo referencia explícita al dengue como causa del deceso, sí lo confirmaron en redes sociales varios colegas de la trabajadora sanitaria.

(Fuente: Captura de Facebook)

"Se nos fue una de las imprescindible, dolor en el Materno de Cabaiguán y en todo el pueblo. Condolencias a su familia. Maldito dengue...", escribió en Facebook el internauta Javier Raúl López.

(Fuente: Captura de Facebook/Javier Raúl López)

"Hoy me uno al dolor de mis colegas de mi querido Hospital Materno Infantil de Cabaiguán. Allí donde di mis primeros pasos como enfermero, donde me formé con la ayuda y guía de grandes mujeres y hombres de la enfermería. Hoy nos toca decir el último adiós a esta Gran Enfermera, Amiga, Madre, quien también me enseñó el trabajo en el Servicio de Partos", escribió en la citada red social el venezolano Andrés Osorio.

"Nos dejas un gran dolor con tu partida pero nos quedan tus enseñanzas y valores. Siempre te recordaremos como nuestra querida Nelly. Descansa en paz. Siempre estarás en nuestros corazones", concluyó Osorio su sentido mensaje.

(Fuente: Captura de Facebook/Andrés Osorio)

Crece la cifra de profesionales sanitarios fallecidos en Cuba por dengue

La noticia del fallecimiento de la enfermera Nelly Sánchez Espinosa se suma a otros otros decesos de profesionales de la salud, también por dengue, dados a conocer en las últimas semanas.

A finales de agosto, reportes en redes sociales de colegas y familiares dieron cuenta de la muerte de dos doctoras cubanas por dengue hemorrágico. Las fallecidas, ambas en Matanzas, fueron la ginecobstetra Yeliezer González y la epidemióloga Liana Delgado.

En julio falleció Ana Gloria Galarraga, segunda jefa del Laboratorio Clínico del Hospital Militar Central "Luis Díaz Soto" de La Habana (Naval), también como consecuencia del dengue hemorrágico; según confirmaron sus colegas.

Días antes, otra doctora que estaba embarazada murió en Camagüey por dengue hemorrágico, según confirmaron fuentes cercanas a la víctima.

A mediados de agosto el gobierno cubano pidió "mayor acción, responsabilidad y compromiso" al pueblo, a las instituciones y al personal que interviene en la campaña antivectorial para controlar una epidemia que no da indicios de frenarse.

En los últimos meses el dengue ha provocado saturación en los hospitales y ha sido causa del fallecimiento de varios adultos y también de niños, afectados por la variante hemorrágica de la enfermedad.

El gobierno cubano admitió esta semana que la epidemia de dengue está confirmada en todas las provincias del país.

“Al cierre de la última semana, la número 36 del año, se constata transmisión del virus en todas las provincias. Solo Artemisa se mantenía sin transmisión confirmada, pero en el transcurso de los últimos siete días se confirmó en dos áreas de Salud del municipio de San Antonio de los Baños", explicó el ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda.

En días recientes el gobierno cubano advirtió, además, que en octubre y noviembre se espera un aumento de la oleada de dengue en la isla, teniendo en cuenta los datos actuales sobre el comportamiento de la enfermedad y ante la falta de respuesta eficaz a la situación epidemiológica.