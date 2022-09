Despiden en Guisa a niña cubana que murió de dengue

Cientos de personas despidieron en el poblado cubano de Guisa, en Bayamo, a la niña de 10 años Melani Leyva Rodríguez, quien falleció el martes a consecuencia de la epidemia de dengue que afecta al país.

Imágenes posteadas en Facebook por el comunicador cubano Maikel Hernández muestran a familiares, amigos, niños con uniforme escolar, maestros e instructores de Arte dando el último adiós a la pequeña.

Despiden a niña víctima del dengue en Guisa, Bayamo. Maikel Hernandez en Facebook.

El post relata que la menor era reconocida en la localidad porque "desde muy pequeña perteneció a diferentes proyectos culturales municipales" y participó en danza y teatro.

Era, además, una "niña con un gran talento" interesada en la música.

Post de Maikel Hernández. Facebook

"Todo un pueblo en Guisa en el Oriente cubano de luto", expresa Hernández.

Asimismo, relata que Leyva Rodríguez fue ingresada el martes en el Hospital Provincial Pediátrico docente general Luis Milanés Tamayo, en Bayamo, "y todo ocurrió muy rápido".

La víspera un familiar confirmó a CiberCuba que la menor "se complicó de repente y cayó en paro". "A ella la atendieron bien, pero ella no lo soportó", precisó la fuente.

Otra persona allegada a la familia confirmó la noticia a nuestro portal de noticias y denunció la falta de medidas de las autoridades cubanas para contener el dengue.

"Solo sé que murió de dengue, los detalles no los sé. Es que no hay campaña de fumigación, no hay vida, no es fácil. Solo tenía 10 añitos", lamentó.

CiberCuba también tuvo acceso a las declaraciones de un miembro del equipo médico del hospital pediátrico de Bayamo, quien aseguró que la pequeña llegó por una remisión de Guisa "con dengue complicado".

Tras el fallecimiento de la niña a causa de lo que el doctor calificó como "mal seguimiento", en esa provincia se cambiaron "los protocolos a partir de hoy. Se ha decidido que se ingresarán todos los menores de 10 años, los pediatras no saben cómo van a hacer porque hasta los pasillos están saturados", precisó.

De acuerdo con el profesional de la salud, en estos momentos se encuentran en el centro hospitalario al menos dos menores más en estado grave por complicaciones derivadas de la enfermedad: "El dengue está acabando aquí. En estos días han muerto algunos niños en el infantil, más de lo habitual. Es triste", subrayó.

Este lunes, el Ministerio de Salud Pública advirtió que el riesgo de enfermar de dengue en Cuba es alto debido al aumento de los índices de infestación del mosquito Aedes aegypti en el país.

La alerta llega en la antesala de octubre y noviembre, cuando se acelera el período reproductivo del agente transmisor del arbovirus y podría ocurrir un significativo aumento de casos de dengue en el país y complicaciones derivadas de la enfermedad, en un escenario marcado por el colapso del sistema de salud y la falta de medicamentos y recursos.