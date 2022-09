Becky G desvela su curioso ritual antes de cada concierto: Toma tequila y baila "El Tucanazo"

Becky G fue la última invitada del programa de televisión española El Hormiguero, donde presentó su más reciente estreno "Amantes" y compartió algunas curiosidades sobre sí misma con el presentador Pablo Motos, al que reveló sus costumbres antes de salir al escenario.

Antes de darlo todo en sus conciertos, la intérprete de "Mamiii" tiene una especie de ritual. Unas manías que han dejado a más de uno con la boca abierta, ya que mientras está entre bastidores la artista limpia, baila, reza y hasta bebe tequila.

"Tengo un montón de cosas que me encanta hacer antes de subir a un escenario. Es un poco chistoso que a mí me encanta limpiar cuando estoy un poco estresada. No sé por qué, fue algo que aprendí de mis abuelitas, que mis abuelitas mostraron a mi mamá y ahora me tocó a mí", comentó la actriz y cantante de orígenes mexicanos.

Pero sí hay una afirmación que sorprendió a todos es la de que toma tequila con su equipo y bailarines. "Siento que, cuando subes a un escenario y vas a estar enfrente de un público, nunca sabes qué vas a recibir, pero lo más importante es dar todo. Entrar al escenario calentito es mejor. A veces tomo dos o tres tequilas", aseguró.

Sobre el baile de la canción "El tucanazo" que realiza con sus compañeros de equipo, la artista hizo una pequeña demostración junto al conductor, al que mostró cómo realizar los pasos.

Becky G está atravesando un gran momento a nivel profesional. La joven está disfrutando del éxito de su disco "Esquemas", continúa deleitando a sus fans con nueva música y acaba de recibir cuatro nominaciones a los Latin Grammy 2022.

Durante su visita al show de televisión, la joven también reveló que "Amantes" junto a Daviles de Novelda tendrá su propio audiovisual. El videoclip será grabado en este tiempo que está en España.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.