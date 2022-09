Karol G convierte una camiseta blanca en top y triunfa con su look

Karol G explota constantemente su creatividad no solo en el ámbito musical, sino también en el de la moda. La Bichota es una de las artistas más estilosas del panorama actual y sus looks son recreados por miles de personas que les encanta su estilo. Y para las que están a la caza de nuevas tendencias, su último look está al alcance de todos. Solo te hace falta una camiseta blanca.

En uno de los pocos días que ha tenido la cantante colombiana de descanso en su tour, la pudimos ver luciendo unos jeans y una camiseta blanca transformada en top de una manera muy original. Y es que a la intérprete de "Provenza" le encanta reinventar sus prendas para darle una nueva forma y su último invento nos ha dejado con ganas de repetirlo.

Como se puede ver en las fotos de la artista, con solo unas tijeras y un poco de habilidad podemos conseguir convertir una camiseta básica en un original top. Manteniendo las mangas en su largo, la zona del pecho forma dos triángulos dejando un escote en V unido por la prenda recortada y enrollada en esa zona.

En otro vídeo que publicó Karol G podemos ver que no solo es ideal para combinarla con unos vaqueros, sino también con unos pantalones cortos de deporte.

Como decíamos, esta no es la primera vez que la cantante nos sorprende con una invención así. Recientemente una fan le regaló una camiseta personalizada que la Bichota decidió modificar cortando el largo y las mangas y así convertirla en un crop top.

Y tú, ¿te atreves a intentar transformar tus prendas?

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.