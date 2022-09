Un joven cubanoamericano triunfa en el circuito juvenil antesala de las carreras NASCAR

El joven cubanoamericano Nick Sánchez lidera a falta de dos jornadas la clasificación por puntos de la ARCA Menards Series, una categoría juvenil que es la antesala de las carreras NASCAR.

Sánchez, de 21 años, ha ganado, en esta temporada, tres paradas de esta serie que nutre de talento a NASCAR y está en la pelea por ganar el campeonato, convirtiéndose en uno de los grande talentos emergentes de este deporte.

El joven que hizo su debut en la NASCAR Xfinity Series en 2022, compitiendo para B.J. McLeod Motorsports y Big Machine Racing, asegura que se siente muy cercano a la cultura cubana, de la que se nutrió durante su infancia y juventud en Miami.

“La herencia latina, se puede ver venir desde una milla de distancia. Siempre trato de abrazar de donde vengo, Miami y cubanoamericano. Principalmente [quiero ser] un modelo a seguir para otras personas en Miami y los cubanoamericanos y llevar las carreras de NASCAR a ese grupo demográfico”, aseguró.

El padre de Sánchez, con solo 8 años, emigró a Estados Unidos desde Cuba en 1980, durante el éxodo del Mariel y se asentó en Miami, donde nació el ahora joven piloto, el 10 de junio de 2001, cuenta un perfil publicado este miércoles por el sitio oficial de NASCAR en español, que repasa los inicios del joven piloto.

Sánchez recuerda que su familia no tenía relación alguna con el mundo del automovilismo, algo muy poco común entre los pilotos de NASCAR.

“Lo curioso es que la mayoría de la gente conoce a alguien que corre o tiene un familiar que corre. Tenía cero influencia externa”, dijo.

El joven recuerda que su padre tenía 16 años cuando comenzó a trabajar en la industria de la construcción y luego fue dueño de su propio negocio de construcción, lo que le permitió tener la oportunidad de comprar algunos autos clásicos.

“Él no era un fanático de las carreras; nunca vio carreras. Realmente, todavía nunca las sigue… a menos que yo participe, él nunca ve una carrera completa”, afirmó sobre su padre.

Siendo niño, con solo 5 años, Sánchez asistió a su primera carrera en el Homestead-Miami Speedway y se sintió atraído por ese mundo, pero su padre prefirió que se dedicara a deportes más tradicionales como el football.

De tanto insistir, sus padres lo inscribieron en carreras de karting. El joven pasó su juventud compitiendo en karts por todo Estados Unidos, y luego fue fichado, en 2017, por el equipo de NASCAR Rev Racing.

Actualmente, Sánchez se beneficia del programa NASCAR Drive for Diversity Driver Development.

“En el pasado, la gente podía ver a la NASCAR como un deporte totalmente estadounidense. No veías mucha diversidad. No hasta con Aric Almirola o [Daniel] Suárez o Juan Pablo Montoya. Para ser ese piloto, especialmente para ser de Miami, y no saber realmente nada sobre carreras, demuestra que no tienes que nacer para esto”, explica.

El joven espera que en los próximos años más pilotos latinoamericanos y con herencia latina se sumen al circuito NASCAR.

En octubre, cuando compita en la carrera de la Xfinity Series en el Homestead-Miami Speedway para Big Machine Racing, será la primera vez que el joven, que ahora reside en Carolina del Norte, vuelva a su natal Miami como deportista.

En julio de 2021, el piloto mexicano Daniel Suárez, que compite en la NASCAR, corrió en New Hampshire con la bandera cubana pintada en su auto en apoyo a la libertad de Cuba.

Un gesto que agradeció Armando Christian Pérez -mundialmente conocido como Pitbull- en sus redes sociales al compartir unas imágenes en las que se ve el auto del corredor.