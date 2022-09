Camilo protagoniza la portada de la primera edición de la revista Billboard en Español

Billboard acaba de estrenar su revista en español al lanzar la primera edición con una portada protagonizada por uno de los artistas latinos más exitosos del momento: Camilo Echeverry.

El cantante colombiano de 28 años marca un hito en la historia de la publicación al ser el primero en aparecer en su portada, en un número en el que habla de su trayectoria y su vida personal.

Con su característico bigote al estilo de Dalí y una nube en blanco pintada alrededor de su ojo, posa el intérprete de "Vida de Rico" mirando a la cámara en la tapa de la publicación digital.

"El hombre detrás del bigote lleva siete No. 1 en la lista Top Latin Airplay de Billboard, y tres Top 10 en la lista Pop Albums". Con estas palabras presentan al artista desde Billboard.

A través de su cuenta de Instagram, el joven cantautor expresó lo feliz y honrado que se siente de estar la portada de la primera edición de Billboard en Español.

"Si pudiera volver a elegir, elegiría ser yo mismo, y estar haciendo exactamente lo que estoy viviendo. ¡Qué privilegio! Gracias @billboardlatin y @leilacobo por una entrevista increíble y captar un momento de mi vida tan importante", comentó Camilo.

A lo largo del reportaje, analizan la exitosa trayectoria de Camilo en el mundo de la música. Y es que su primer gran hit llegó en 2019 con "Tutu" y desde entonces, el colombiano solo ha visto crecer su popularidad a un ritmo vertiginoso.

Dos años después llegaron los éxitos "Millones" y "Tattoo" con Rauw Alejandro y el mismo 2021 se convirtió en el artista más galardonado en los Latin Grammy al llevarse cuatro estatuillas. Este año, compite por seis de ellas por sus canciones "Pegao", "Baloncito viejo", con Carlos Vives, e "Índigo", junto a Evaluna.

En su conversación con Leila Cobo, el cantante también habló sobre la razón por la que no muestran el rostro de su hija Índigo, nacida en abril de este año. "Ella no lo ha elegido. Si Índigo tiene ganas de estar aquí en la foto, el día que lo quiera yo creo que me lo dirá. Pero por ahora siento que le estoy interrumpiendo como su voluntad al decidir mostrarla. Aunque me muero de las ganas, porque hay unas cosas que me muero por compartir. Pero por respeto a ella me freno", explicó.

