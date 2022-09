Accidente en Villa Clara: Ómnibus choca con un camión en la Carretera Central

Un accidente ocurrido este sábado en la Carretera Central de Cuba, a la altura de la provincia Villa Clara, provocó la colisión de un camión particular y un ómnibus arrendado que viajaba con pasajeros desde Santa Clara a La Habana, sin que de momento se reporten fallecidos.

“Sobre las 5:45 am de este sábado un ómnibus arrendado, que cubría el tramo Santa Clara-Habana impactó a un camión particular de la CCS Rubén Martínez Villena en el tramo de la carretera Central en Antón Díaz. Hasta el momento no se reportan fallecidos”, reportó en sus redes sociales el medio oficialista Telecubanacán.

Captura de pantalla Facebook / Telecubanacán

Acompañada de fotografías del siniestro, la publicación indicaba que el medio se disponía a recabar información en “los Hospitales para conocer sobre los lesionados”, pero sin precisar el número de estos, o la cantidad de pasajeros que viajaban en el ómnibus.

Por las imágenes, se aprecia que el lateral del autobús resultó gravemente afectado con el impacto -que se produjo por la esquina del asiento del conductor-, perdiendo parte de su carrocería y las cristaleras, además de provocando daños en varios asientos de pasajeros.

Facebook / Telecubanacán

Por su parte, el camión particular involucrado en el accidente es un modelo de vehículo estadounidense (al parecer un Ford) anterior a 1959 que transportaba cajas de plátanos y sacos cuyo contenido se desconoce. Portaba la matrícula P 033 226 y terminó volcado con toda su carga desparramada sobre el asfalto.

Al momento de redactar esta nota, el telecentro cubano lanzaba una actualización de la noticia, reportando siete personas lesionadas sin gravedad, entre los cuales se encontraba un niño de dos años.

Captura de pantalla Facebook / Telecubanacán

"Producto del accidente de esta mañana en la Carretera Central, en Antón Díaz, llegaron a los centros hospitalarios 7 personas lesionadas, 6 mayores y un niño de 2 años, todos sin peligro para la vida. Más adelante la información completa en nuestra página web", indicó Telecubanacán.

Una actualización posterior, recogida por la emisora CMHW, indicó que "cerca de una docena de personas recibieron lesiones corporales" en el accidente, según declaró el teniente coronel Heriberto López, al frente de la Unidad de Tránsito en Villa Clara.

Facebook / Telecubanacán

Según la emisora, en el Hospital Clínico-Quirúrgico "Arnaldo Milián Castro" asisten a 8 lesionados, mientras que dos niños reciben tratamiento en el Pediátrico "Jose Luis Miranda" de la provincia.

El Dr. Joel Ramos, especialista de primer grado en Cirugía, manifestó a CMHW que dos pacientes están graves y uno requiere de cirugía ortopédica. "Casi todos tienen traumas de diferentes tipos", añadió el experto.

CMHW

Recientemente, un chofer de ómnibus TRANSTUR perdió el control de su vehículo y chocó contra una vivienda en la ciudad de Nuevitas, en la provincia de Camagüey. Según trascendió en grupos de redes sociales, el incidente no dejó víctimas, solo daños materiales a la vivienda y al ómnibus, que se dedicaba al transporte de turistas.

En la madrugada del día anterior, sábado 17 de septiembre, un hombre fallecía luego de impactar un camión de basura y un ómnibus de la ruta P9 del servicio público, en la intersección de calle 100 y Callejón La Rosa, en el barrio Perla, La Habana.

Según reportó una usuaria del grupo de Facebook “Choferes de Ómnibus por Siempre”, uno de los trabajadores del camión de Comunales falleció y el otro resultó lesionado, mientras que el chófer de la guagua recibió lesiones menores.

Días antes, un accidente de tránsito ocurrido en Camagüey dejaba un saldo de un motorista herido cuando una camión impactaba con su moto, que quedó tendida en la vía. El hecho ocurría en la Carretera Central, frente al almacén de la empresa Habana Club, según reportes de redes sociales, ya que este tipo de noticias no suelen ser cubiertas por los medios oficialistas.