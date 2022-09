Consejo Electoral publica resultados oficiales de referendo sobre Código de las Familias

El Consejo Electoral Nacional (CEN) de Cuba publicó los resultados oficiales de referendo sobre Código de las Familias, según los cuales la legislación que entrará en vigor este martes fue aprobada con 66.85% de los votos en la isla y en el exterior.

De acuerdo con la información publicada en la página oficial del CNE, de un padrón básico de 8,447,467 votantes, acudieron a las urnas 6,269,427, para un porcentaje de votación del 74.22%.

Hubo 5,909,385 boletas válidas, de las cuales 3,950,288 fueron por el "Sí", y representaron un 66.85% de los votos realizados, afirmó el régimen cubano, promotor de la aprobación del documento.

Los votos por el "No" ascendieron a 1,959,097, que representa un 33.15%, concluyó la información.

La sociedad civil cubana había criticado que la ley entrara en vigor sin la publicación de los resultados finales, y decenas de personas acusaron al gobierno de demorar la información para ocultar presuntas irregularidades en el proceso.

Proyectos independientes como Inventario, han advertido, sin embargo, que los resultados finales no son fiables, pues la suma de los datos no coincide con la cuenta oficialista. "La cantidad nueva de Sí + No es mayor que la cantidad nueva total de votos y de boletas válidas nuevas", destacó esa iniciativa en Twitter, donde pidieron a los expertos intentar aclarar el asunto.

Según el análisis, los datos nuevos publicados este martes contra el último total publicado el lunes da una diferencia de 17,641 votos nuevos contabilizados.

En cambio, la suma de los nuevos "Sí" y los nuevos "No" desde el lunes da un total de 22,505.

El nuevo Código de las Familias o Ley 156/2022 entrará en vigor este mismo martes tras su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Cuba y la firma y refrendación del documento.

Durante un acto, al que asistieron Miguel Díaz-Canel Bermúdez y Esteban Lazo Hernández, se conoció que deben estar activos todos los mecanismos institucionales para hacer cumplir el documento.

El Código de las Familias se publicó en la Gaceta Oficial el pasado 17 de agosto, después que se sometiera a aprobación de la Asamblea Nacional del Poder Popular, pero este martes a la ley le acompañarán un grupo de resoluciones ministeriales que harán viable su implementación.

Díaz-Canel reiteró que las votaciones del pasado domingo tuvieron lugar en una situación compleja nacional, marcada por las carencias económicas, los apagones y el éxodo.

Lazo Hernández, presidente del Parlamento, confesó que la firma de este documento es motivo de satisfacción y regocijo, calificando de "trascendental victoria" la aprobación de una ley que antes del plebiscito solo contó con la opción del SÍ, asunto que criticó la sociedad civil independiente que se oponía al documento, por no tener derecho a réplica en los medios estatales cubanos.

Entre los temas más importantes que recoge la nueva ley están el matrimonio igualitario, la gestación solidaria o subrogada y el reconocimiento a la diversidad de filiaciones que trascienden la consanguinidad.