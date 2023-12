Activista cubana critica concentración de más de 10 mil evangélicos en Camagüey

Creyentes de varias denominaciones religiosas se reunieron en la provincia de Camagüey, para celebrar el Evento de la Biblia, una actividad que ha sido señalada por la activista cubana Kiriam Gutiérrez Pérez como “indignante” por considerarse una protesta pública al Código de las Familias.

Gutiérrez utilizó su cuenta en Facebook para plasmar su malestar sobre este evento que se celebró precisamente el domingo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, y en el que los asistentes pedían cambios en el actual Código de las Familias, sobre todo en los apartados que reconocen el matrimonio igualitario y el aborto.

“Es realmente indignante que cosas como estas el gobierno de Cuba, el PCC lo permitan. El día 10 de diciembre, día de los Derechos Humanos muchos activistas fueron sitiados y no les permitieron salir de sus casas, mientras tanto casi 10,000 personas se reunían en Camagüey en una libre protesta pública contra la Constitución de la República y el Código de las Familias, exigiendo desde sus dogmas y creencias la abolición de los derechos alcanzados por las luchas de nuestra comunidad LGBTIQ+ y derechos de las mujeres”, indicó Gutiérrez.

A lo que sumó su malestar ante la pasividad de las autoridades cubanas para con este tipo de eventos. “Indudablemente ciertas iglesias de Cuba tienen muchos privilegios por sobre colectivos LGBTIQ+, animalistas, antirracistas, feministas, activistas en contra de la violencia sobre la mujer y las niñas y otros”, agregó.

Captura de Facebook/Kiriam Gutiérrez Pérez

Durante la actividad, llevada a cabo en un lugar llamado Cabeza de Vaca, a las afueras de la provincia de Camagüey, los asistentes, en su mayoría de la Iglesia Bautista y la Asamblea de Dios, escucharon la prédica de un evangelista ruso, así como varios cantos religiosos interpretados por un coro y un grupo de alabanzas, indicó la cuenta en Facebook de Luzvisión.

Captura de Facebook/Luzvisión

En el acto fueron entregadas decenas de biblias a los asistentes. Las Asambleas de Dios, que fue una de las principales promotoras del evento, compartieron un breve texto en Facebook, donde argumentan que “el avivamiento profetizado viene ya y todos juntos trabajaremos en la cosecha de almas”.

Captura de Facebook/Asambleas de Dios de Cuba

Antes de su aprobación en septiembre de 2022, el Código de las Familias estuvo en el centro del debate de parte de la comunidad religiosa cubana.

En aquellos momentos, uno de sus exponentes, el sacerdote cubano Kenny Fernández Delgado compartió varios videos en sus redes sociales en los que explica por qué se oponía al Código de las Familias.

“No creo en la ideología de género, no acepto la autonomía progresiva del menor, no acepto que a personas del mismo sexo se les pueda conceder adoptar un menor de edad, no creo en la gestación solidaria y además no creo en el matrimonio igualitario, sino que creo en el matrimonio entre un hombre y una mujer”, detalló en una directa hecha en su muro de Facebook.

No obstante, instituciones religiosas cubanas les han abierto las puertas a aquellos que deciden contraer matrimonios con personas de su mismo sexo, como es la Iglesia de la Comunidad Metropolitana (ICM) de Cuba.

En mayo pasado, el ICM celebró una boda LGBTIQ+ doble donde dos parejas tuvieron una ceremonia “muy especial y emotiva”.

“Se trató de una ceremonia muy especial y emotiva, porque una boda doble es una doble bendición, y porque los novios, Maikel y Vladimir, Pacheco y Luisito, son amados miembros de nuestra comunidad”, expresó la iglesia en una publicación en Facebook.