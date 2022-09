Evaluna comparte foto de Camilo desnudo en una ducha

Camilo y Evaluna son una de las parejas más queridas del mundo de la música en las redes sociales. Solo en Instagram suman casi 50 millones de seguidores entre los dos; usuarios a los que tienen derretidos con su contenido usualmente romántico y tierno. Sin embargo, en las últimas horas la hija de Ricardo Montaner sorprendió a todos al sacar el lado más atrevido con una foto de su marido ¡desnudo!

En uno de los posts recientes que compartió la actriz y cantante incluyó una imagen en la que aparece el intérprete de "Vida de Rico" dentro de una ducha sin ropa y de espaldas a Evaluna, quien captó la foto. Una instantánea que ha revolucionado las redes sociales, ya que nadie se esperaba que la joven compartiese a su marido desnudo.



Rápidamente el tablón de comentarios se ha llenado de mensajes y mientras que muchas fans de Camilo agradecen que comparta este tipo de contenido más íntimo, hay quienes no han visto con buenos ojos esta fotografía.

"Gracias, ¡de parte de la Tribu!", "El mejor lado de Camilo", "Pobre Camilo, no tiene ni privacidad", "No lo veo correcto hacer eso. Deja mucho que decir de los principios y valores de ustedes" o "Uno monta una foto así y te cierran el Instagram por inmoral. No entiendo", son algunos de los comentarios que recibieron los jóvenes, que en abril de este año se convirtieron en papás de su primera hija juntos, Índigo.

Esta imagen la comparte Evaluna apenas unos días después de celebrar junto a su marido las nominaciones que recibieron a los Latin Grammy. Dos de las seis son para la canción "Índigo", el tema con el que anunciaron que iban a ser papás.

