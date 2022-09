Karol G saca la niña que lleva dentro en los parques de atracciones de Orlando con su equipo de trabajo

Karol G aprovecha cada día que tiene de descanso en su gira Strip Love para disfrutar al máximo del lugar en el que se encuentra, y en su última jornada libre de conciertos aprovechó para llevarse a su equipo a disfrutar de los parques de atracciones de Orlando.

Con unos shorts vaqueros y una camisa amarilla estampada, la cantante colombiana de 31 años mostró lo bien que se lo pasaron en este día de aventura en el que sacó la niña que lleva dentro para exprimir al máximo la experiencia.

La Bichota comió helado, se subió a las atracciones más atrevidas, se ganó un peluche jugando y acabó disfrutando de los fuegos artificiales del castillo de Disney, no sin antes de hacerle un guiño al personaje de la sirenita con una máquina de burbujas de juguete con el dibujo de la princesa.

De este día divertido que pasó la intérprete de "Gatúbela" con su equipo hizo testigos a todos sus seguidores a través de Instagram. Fue en la sección de historias donde compartió fotografías y vídeos de su paso por los parques, una velada que ni siquiera la lluvia pudo empañar.

En los últimos días Karol G -cuyo nombre real es Carolina Giraldo Navarro- no ha dejado de ser noticia por los conciertos que ofreció en Miami. Sus shows estuvieron cargados de sorpresa, entre ellos invitados como Nicky Jam o Arcángel. Además, la de Medellín también tuvo oportunidad de conocer en persona a Mia Khalifa después de que ella protagonizase el videoclip de "Mamiii".

Aunque también hubo anécdotas no tan divertidas, como el tropezón que casi acabó en caída... Por suerte, la artista no llegó a caerse y no dudó en echarle un humor al momento recordando la caída que tuvo el año pasado en la misma ciudad.

