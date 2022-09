UNICEF en contacto con autoridades en Cuba para brindar ayuda tras paso de huracán Ian

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) aseguró que mantiene contacto con las autoridades de Cuba y sigue de cerca el impacto que haya podido tener el huracán Ian en los menores de edad cubanos con el objetivo de brindar ayuda.

“Tras el paso del huracán Ian, UNICEF Cuba como parte del Sistema de Naciones Unidas continúa contacto con autoridades del país y sigue de cerca la situación de niños, niñas, adolescentes y familias de zonas afectadas para identificar necesidades de apoyo”, indicó la agencia este miércoles vía Twitter.

Mientras el país se encuentra sumido en un apagón generalizado que las autoridades achacan a los vientos asociados al paso del huracán, y se reportan daños catastróficos todavía por cuantificar, la agencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) declara fijar su atención en el bienestar de los niños de Cuba.

En noviembre de 2021 y tras reclamos de la sociedad civil cubana, UNICEF declaró su preocupación por los reportes de detenciones de menores de edad que participaron en las históricas protestas del 11J en Cuba.

"UNICEF está preocupado por los presuntos casos de detenciones de niños y niñas reportados en Cuba. Hacemos un llamado a las autoridades cubanas para que proporcionen información adicional verificada sobre niños y niñas presuntamente en esta situación", expresó.

El breve comunicado, que en las primeras horas de publicación se volvió viral en las redes sociales, fue incluso más lejos y cuestionó el procesamiento penal de menores de 18 años, pues la organización considera que la infancia se extiende hasta los 18 años.

"En todo el mundo, poner fin a la detención de niños y niñas es fundamental, incluso mediante reformas legales para elevar la edad de responsabilidad penal", exigió.

El pronunciamiento fue calificado como un paso importante por la activista Salomé García Bacallao, una de las coordinadoras de la plataforma Justicia 11J, "porque demuestra que el trabajo que estamos haciendo tiene un impacto".

Preguntada por CiberCuba, la artista visual aseguró que venían exigiendo una reacción desde el comienzo de la represión contra los manifestantes. “Estamos buscando el pronunciamiento de la UNICEF desde julio, con casos como el de Gabriela Zequeira, de 17 años, que fue condenada a privación de libertad, y luego en apelación a trabajo correccional sin internamiento, y fue sometida a torturas sexuales", afirmó.

"Desde julio estamos buscando este pronunciamiento y no había llegado hasta ahora, pero es muy importante porque puede servir para hacer presión, para que estos niños sean liberados, y segundo, porque hace énfasis este pronunciamiento en el cambio de los códigos penales, que esto es un problema ahora mismo", destacó.

No obstante, Salomé García denunció que la oficina de UNICEF en Cuba no se ha pronunciado ni ha elevado estas preocupaciones a la oficina regional de la UNICEF, que es la que en este caso se pronunció, lo cual, a su entender, es evidencia de "cómo estas instituciones en Cuba responden al Gobierno y no a los organismos internacionales que deben representar".

Con el ánimo de ejercer más presión sobre la Agencia de la ONU, a mediados de febrero activistas cubanas y españolas pegaron carteles en la sede de UNICEF en Barcelona para llamar la atención de ese organismo internacional y exigir que se sume a las campañas por la liberación de los menores de edad detenidos en Cuba tras las protestas del 11J.

"Como organización internacional defensora de los derechos humanos de todas las personas menores de 18 años en todos los países, manifestamos nuestra preocupación por los presuntos casos de detención de niños, niñas y adolescentes reportados en ese país", respondió Quima Oliver i Ricart, coordinadora de UNICEF en Cataluña.

En enero, cuatro senadores estadounidenses pidieron a Catherine M. Russell, directora ejecutiva de UNICEF, que priorizara la protección de los menores de edad encarcelados y procesados en Cuba por manifestarse pacíficamente el 11J.

"Le instamos a exigir su liberación inmediata como una de sus primeras acciones en su nuevo cargo", dijeron a través de una carta los senadores Marco Rubio, Bob Menéndez, Bill Cassidy y Benjamin L. Cardin.

Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció ante Naciones Unidas y UNICEF la situación de unos 39 menores de 21 años en Cuba, que se encuentran detenidos por manifestarse en julio del año pasado.

"Las detenciones y procesos que se sostienen sobre cientos de niñas, niños, adolescentes y/o jóvenes manifestantes, deben ser declaradas como arbitrarias y en su favor se necesitan urgentes pedidos de libertad y de reparación", exigió el OCDH.