"Eso me parte el alma": La impotencia de una abuela cubana por las familias que no tienen para comer

Una abuela de Snatiago de Cuba se convirtió en símbolo del dolor colectivo de la Isla tras publicarse un video en Facebook en el que recibe en su casa a un niño de aproximadamente nueve años que llegó solo a su puerta pidiendo comida, porque no había probado bocado en todo el día.

«Vino solo, pidiendo comida, porque no ha comido nada en el día de hoy», relata la mujer, visiblemente al borde del llanto. La escena ocurrió en el contexto del Día de las Madres de 2026, una fecha que para miles de familias cubanas no trajo celebración sino hambre.

«A mí eso me parte la madre, pero no, si le vamos a dar comida y estamos en mi casa que todavía tenemos un desayuno, un almuerzo, una comida, pero ¿qué cuántos infelices niños no tienen nada que llevar?», dice la mujer, que de inmediato se pone a prepararle al menor leche con natilla, galletitas y frijoles con tomate.

«Le vamos a dar leche, galletitas, frijoles con tomate y le vamos a dar mucho amor», añade, mientras trata de sobreponerse a la angustia.

El video fue publicado por el párroco Leandro NaunHung, quien acompañó las imágenes con una reflexión: «Pienso con dolor e impotencia en las miles de madres y abuelas cubanas que hoy no tendrán regalos ni podrán darles un plato de comida a sus hijos y nietos».

Este testimonio no es un caso aislado. El pasado 5 de abril, la cubana Yai Savon documentó un momento similar cuando dos niños tocaron su puerta pidiendo «un pan viejo, un plátano, cualquier cosa». Y el 25 de abril, circuló el caso de una niña llamada Ariana con signos evidentes de desnutrición severa.

Captura de Facebook

Los números respaldan lo que muestran estos videos. Según la encuesta «En Cuba Hay Hambre 2025» del Food Monitor Program y Cuido60, publicada el 4 de mayo, el 33,9% de los hogares cubanos reportó que algún miembro se fue a dormir con hambre al menos una vez en los últimos 30 días, un aumento de 9,3 puntos porcentuales respecto a 2024.

El informe califica la situación como una «inseguridad alimentaria de carácter crítico» y una «emergencia humanitaria».

El 96,91% de la población carece de acceso adecuado a alimentos, y el 80% de los cubanos considera que la crisis actual es peor que el Período Especial de los años 90.

El impacto sobre la infancia es especialmente grave. El Programa Mundial de Alimentos señala que el 48,5% del alumnado cubano de entre 6 y 11 años no recibe ninguna comida ni merienda en los centros escolares.

UNICEF incluyó a Cuba por primera vez en su análisis global sobre pobreza alimentaria infantil, indicando que el 9% de los niños menores de cinco años sufre privación nutricional grave. La Oficina Nacional de Estadísticas e Información registró además un aumento del 74% en muertes por desnutrición entre 2022 y 2023, al pasar de 43 a 75 casos.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos estima que el 89% de la población vive en pobreza extrema, con un salario promedio equivalente a apenas 13 dólares mensuales, mientras que una familia necesita entre 10 y 11 veces ese salario mínimo para acceder a una canasta básica de alimentos.

En Santiago de Cuba, durante el propio Día de las Madres, se documentaron desmayos por hambre y personas recogiendo alimentos del suelo, una imagen que resume con crudeza la magnitud de la crisis que atraviesa la Isla tras 67 años de dictadura.