Un año de desidia: registro de alcantarillado en Holguín desborda aguas negras en plena vía pública sin respuesta oficial

Más de un año esperando una solución: vecinos conviven con vertimiento de aguas residuales

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Un registro de alcantarillado en la calle Paz, esquina a Sol, en el reparto Vista Alegre de la ciudad de Holguín, lleva más de un año desbordando aguas negras en plena vía pública mientras las autoridades locales no ofrecen solución alguna

Imágenes difundidas por la página de Facebook Holguín Memories, muestra el pavimento severamente deteriorado, grandes baches llenos de agua turbia, escombros acumulados y charcos que ocupan gran parte de la calle en esa intersección de la ciudad.

"¡Que falta de respeto! Llevan más de un año en estas condiciones y todo son palabras como siempre, mucho blablabla y no dan soluciones a nada", señala la publicación, que convoca a compartir el contenido para "llegar a más personas".

Captura de Facebook/Holguín Memories

El caso no es un hecho aislado. En los últimos meses, Holguín acumula denuncias de basureros que arden cada noche, espacios públicos convertidos en vertederos y un deterioro urbano que avanza sin freno en la que fue considerada durante décadas la ciudad más limpia de Cuba.

En abril, otra cubana viralizó un video mostrando aguas albañales inundando una calle con escuela y círculo infantil, con el comentario: "Miren cómo está esto, es una suciedad tremenda".

El parque infantil Los Caballitos fue demolido sin plan de sustitución y su solar se convirtió en vertedero improvisado, mientras que la histórica estación ferroviaria Holguín-Gibara es hoy un depósito de escombros, mosquitos y roedores.

"Holguín duele", resumió la propia página Holguín Memories en un video viral publicado recientemente, el cual sintetiza el sentir de una ciudad que observa cómo su deterioro se profundiza mientras las autoridades acumulan promesas sin cumplir.

La Empresa de Servicios Comunales de Holguín ha reconocido déficits de camiones, piezas de repuesto, combustible y fuerza laboral como causas del colapso de los servicios urbanos, pero sin ofrecer soluciones concretas.

La crisis de saneamiento responde a un problema estructural nacional. Cuba cuenta con aproximadamente 24,907 km de tuberías y 3,006 estaciones de bombeo, pero los apagones crónicos paralizan las bombas y las tuberías obsoletas generan salideros permanentes.

Las consecuencias sanitarias son graves. En octubre y noviembre de 2025, Holguín reportó casos de dengue y chikungunya en casi todos sus 14 municipios, con el agua estancada y la basura identificadas como factores que favorecen los criaderos del mosquito Aedes aegypti.

La encuesta nacional MICS7, realizada con Unicef desde noviembre de 2025, detectó por primera vez la bacteria E. coli en hogares cubanos, reconociendo oficialmente una crisis sanitaria que el régimen había minimizado.

En 2025, más de 860,000 cubanos fueron afectados por escasez de agua, y en abril último unas 300,000 personas en Matanzas seguían sin abasto estable de agua potable, según el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.