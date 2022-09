Los Van Van se solidarizan con cubanos afectados por Ian

La popular orquesta cubana Los Van Van se solidarizó con los cubanos afectados por el paso del huracán Ian, que ha dejado a oscuras al país y provocado cuantiosos daños en infraestructuras, viviendas y servicios a la población.

“La Orquesta Los Van Van se solidariza con los cubanos y cubanas del occidente de nuestro archipiélago y enviamos todas nuestras fuerzas a los afectados”, indicó este miércoles la agrupación en sus redes sociales.

Tras el impacto del huracán Ian en el occidente de Cuba, muchos artistas de la isla han enviado mensajes de apoyo a la población. La devastación provocada por el evento meteorológico, sobre todo en Pinar del Río y la Isla de la Juventud, ha impulsado la solidaridad de varios artistas cubanos de la isla y el exilio.

“Fuerza para mis hermanos de Cuba y para todos los países afectados por el huracán”, escribió Randy Malcom en sus historias de Instagram.

Su compañero y director del dúo Gente de Zona, Alexander Delgado, compartió un mensaje de fuerza para el occidente del país y dejó claro que el paso de este fenómeno natural viene a agravar las precarias condiciones que ya existían en Cuba.

“Fuerza para los hermanos del occidente y toda Cuba, ya tenían bastante para que les cayera esta desgracia también”, escribió el cantante en la red social, al mismo tiempo que se ofrecía para hacer llegar ayuda directa a los damnificados, sin pasar por manos de las autoridades.

“Dios, protege a mi gente”, escribió también en su perfil de Instagram Leoni Torres, mientras que su pareja, la actriz Yuliet Cruz también se sumó a los mensajes de apoyo: “Van llegando las imágenes del paso de Ian por Pinar del Río y se sobrecoge el corazón. Mi abrazo, sentimientos y oraciones con ustedes”.

Cuando ya era inminente el paso de Ian por el occidente de la isla, el salsero Willy Chirino pidió oraciones para sus hermanos cubanos, sobre todo para los de su provincia natal, Pinar del Río.

Recientemente, los Van Van actuaron junto a Arnaldo y su Talismán, la cantante Haila Mompié, la Compañía de Teatro Infantil La Colmenita, así como actores de la teleserie Calendario, en el concierto “Para la Familia Cubana” celebrado en el Malecón habanero y organizado por las autoridades del régimen como parte de su campaña para movilizar a los cubanos a participar en el referendo del nuevo Código de las Familias.

A finales de agosto, el gobierno cubano despidió el verano con un gran concierto en la Ciudad Deportiva de La Habana, que costó 100 CUP por persona. En medio de las protestas sociales por los apagones y la escasez de alimentos en Cuba el espectáculo musical fue protagonizado por los Van Van, Waldo Mendoza y Los Cuatro, de acuerdo con una nota oficial.

Iniciativas como estas son criticadas cada vez más por los cubanos, que ven en ellas estrategias populistas en las que el gobierno destina recursos económicos a actividades que se pagan con fondos públicos y no solucionan las verdaderas necesidades de la población.

A mediados de agosto, dos activistas cubanas fueron expulsadas de un concierto de Los Van Van en Italia tras pedir libertad para los presos políticos en Cuba y el fin de la dictadura. En abril, durante su gira por Estados Unidos, la orquesta recibió muestras de cariño de su público, así como de rechazo por parte de activistas cubanos que consideran a la agrupación un exponente de la cultura oficialista y cómplice de los atropellos que comete la dictadura y que nunca denuncian.

"Al final, no hay duda de que cuando ves un concierto de Los Van Van no se habla de política, no se habla de nada, lo que se hace es ir a bailar y a disfrutar y a olvidar un poco los problemas que cada ser humano pueda tener día a día", precisó Samuel Formell en 2019 entrevista por Associated Press.